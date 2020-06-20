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20.06.2020 17:28
Рубрика: Общество

Найдена взаимосвязь между уровнем кортизола и летальностью от COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Ученые Имперского колледжа Лондона установили, что высокий уровень гормона кортизона увеличивает риск летального исхода от COVID-19.

Гормон кортизол вырабатывается организмом в ответ на стресс, связанный с болезнью. Физиологический стресс от критического заболевания и планового хирургического вмешательства повышает концентрацию кортизола в сыворотке крови. Повышение уровня кортизола - естественная реакция организма на стресс, запускающий адаптивные изменения в метаболизме, сердечно-сосудистой функции и иммунной регуляции. Кортизол необходим для борьбы с болезнью, и если у человека понижен уровень кортизола, то это считается тревожной ситуацией, которую следует корректировать.

Фото: iStock
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Однако не менее опасно, если уровень кортизона начинает зашкаливать за нормальные показатели. Ученые считают, что это ведет к увеличению риска смертности коронавирусных больных. Такой вывод они сделали по результатам детального исследования всех пациентов, поступивших в три крупные учебные больницы в Лондоне с 9 марта по 22 апреля.

У всех брали стандартный набор образцов крови, в том числе на уровень кортизола в сыворотке. Всего были рассмотрены данные 621 пациента с подозрением на вирус. Из них исключили тех, у кого мог быть необъективный результат из-за лечения гормонами. Данные 535 пациентов проанализировали. У 403 из них был подтвержден диагноз COVID-19. Средняя концентрация кортизола в группе инфицированных пациентов составила 619 наномоль на литр (нмоль/л) против 519 нмоль/л у здоровых пациентов. Уровни кортизола в группе заболевания достигали 3,2 тысячи, что выше, чем показатель после серьезной операции, когда уровни могут превышать тысячу.

"Анализы впервые показывают, что у пациентов с коронавирусом наблюдается острая реакция на стресс, вызванная кортизолом, возможно даже более высокая, чем у пациентов, подвергающихся серьезной операции, - пишут ученые в работе, опубликованной в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. Удвоение концентрации кортизола на 42 процента увеличивало смертность пациентов. Пациенты с COVID-19 с базовым уровнем кортизола до 744 нмоль/л имели продолжительность жизнь 36 дней. Пациенты с уровнем более 744 нмоль/л имели среднюю выживаемость всего 15 дней.

Простой тест на показатель кортизона, таким образом, может дать подсказку врачам, каким пациентам помощь требуется незамедлительно.

Интересно, что попутно в результате исследования ученые определили средний возраст пациентов с коронавирусом - 66,3 года, соотношение болеющих мужчин и женщин - мужчин 59,6 процента, и наиболее частые сопутствующие заболевания - гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое заболевание почек и онкология.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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