В "автономной зоне" Сиэтла в результате стрельбы погиб человек

По меньшей мере, один человек был убит, один пострадавший доставлен с госпиталь с тяжелыми ранениями в результате стрельбы в так называемом "автономном районе" Сиэтла в штате Вашингтон, захваченном анархистами, сообщает газета The New York Daily News.

В заявлении полицейского управления говорится, что в районе не действует администрация и правоохранительные органы. Полиция не могла приступить к расследованию происшествия. Оказать своевременную помощь раненым также не удалось, в этой связи возникли тяжелые последствия.

Личность стрелка пока не установлена, не известно также. действовал ли он в одиночку или в составе организованной группы. Правоохранительные органы пытаются установить причины инцидента.

Ранее участники демонстраций в Сиэтле объявили, что считают "автономной зоной" один из центральных районов города. Они установили на дорогах палатки и заграждения. В целях снижения напряженности из района была выведены стражи порядка. Некоторые из протестующих требуют расформировать управление полиции и прекратить ущемления прав темнокожих.