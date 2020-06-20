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20.06.2020 10:42
Рубрика: В мире

В Бразилии зарегистрировали один миллион заболевших коронавирусом

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Бразилия стала второй страной в мире, где количество выявленных случаев заболевания новым типом коронавируса превысило один миллион, составив 1,03 миллиона человек. Число погибших от COVID-19 вплотную приближается к 50-тысячной отметке.

Фото: AP Photo/Leo Correa
Ситуация с коронавирусом в Бразилии скатилась к статистическому хаосу

Минувшая пятница в Бразилии стала неординарной еще и потому, что здесь произошел резкий всплеск ежесуточного прироста случаев заболевания коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения на 19 июня, за минувшие сутки в стране зарегистрированы 54,8 случая заражения, в то время как предыдущий рекорд от 16 июня не превышал 35 тысяч. В минздраве эту ситуацию объяснили техническим сбоем в межрегиональной сети министерства e-SUS.

В четверг четыре штата, включая эпицентры коронавирусной инфекции Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, не смогли подать все данные по эпидемиологической ситуации, что привело к резкому падению показателей ежесуточного роста случаев заражения. В пятницу же эти цифры были скорректированы.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Тем не менее ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Третью неделю подряд здесь постепенно снижается уровень заболеваемости. Более 500 тысяч человек уже излечились от COVID-19. Бразилия осторожно начала возвращаться к прежней жизни. Уже нет очередей из машин скорой помощи на подъезде к больницам Манауса, в Рио-де-Жанейро в четверг пока при пустых трибунах прошел первый за три месяца футбольный матч в рамках чемпионата штата. Во многих регионах открылись торговые точки и шопинг-центры, где-то даже заработали рестораны.

Правда, здесь-то и кроется главная опасность. Снятие запретов в некоторых городах было воспринято местным населением с излишним энтузиазмом, что привело к скачку выявления новых случаев COVID-19. Уже не единичны случаи, когда в ряде муниципалитетов повторно вводились карантинные меры, вновь закрывались все торговые точки и банки.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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