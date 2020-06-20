В Киргизии готовятся к ухудшению ситуации по распространению коронавируса

Правительство Киргизии готовится к ухудшению ситуации по распространению в республике коронавирусной инфекции. Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба премьер-министр КР Кубатбек Боронов заявил о необходимости обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

Ежедневно наблюдается увеличение числа случаев коронавирусной инфекцией, особенно острая ситуация в городах Бишкеке, Оше и в Чуйской области, завил Кубатбек Боронов: "Как было отмечено на заседании Совета безопасности, я хочу еще раз подчеркнуть, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных территориях. В регионах полноценно не ведутся работы по контролю ситуации. Каждый государственный орган и каждая область должны реализовать комплекс подготовительных мер к осенне-зимнему периоду, это касается как готовности медицинских учреждений к увеличению числа заболевших, так и работы различных направлений экономической деятельности".

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности КР, где было решено, во-первых, предусмотреть ответственность полномочных представителей правительства в регионах за ненадлежащее выполнение мер по пресечению распространения коронавируса, во-вторых, решить вопрос с обеспечением средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, в-третьих, утвердить план мероприятий и алгоритмы действий, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности во время туристического сезона, и ряд других мер.

Между тем правительство страны рекомендовало государственным органам и частным организациям перейти на дистанционный режим работы, соблюдая правила социальной изоляции. Глава правительства напомнил о необходимости усиления мероприятий по цифровизации государственных услуг в целях получения населением услуг в дистанционном режиме, не выходя из дома. В Бишкеке увеличили количество мобильных медицинских бригад.

В то же время, по информации руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева, коронавирус был выявлен у мэра Бишкека Азиза Суракматова и еще у двух сотрудников столичной администрации, а также у депутата парламента.

Справка "РГ"

В Киргизии официально зарегистрировано 2789 случаев коронавируса. Выздоровели 1 961 и умерли 32 человека.