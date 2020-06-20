В Киргизии из-за СОVID-19 приостановят работу общественного транспорта

В Киргизии из-за высокой опасности заражения СОVID-19 приостановят работу общественного транспорта. Об этом на заседании республиканского штаба сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

"Мы обсудили этот вопрос на заседании штаба и планируем приостановить работу общественного транспорта в Бишкеке в выходные дни. Данные ограничения начнутся со столицы и будут действовать после обеда в субботу и полный день воскресенья. Мы вынуждены были пойти на такой шаг, так как считаем, что транспорт является местом наиболее сильного распространения коронавирусной инфекции", - сказал он.

По информации штаба, несмотря на то, что транспортные компании штрафуют за нарушение санитарных правил, эта санкционная мера оказалась малоэффективной. В транспорте санитарные нормы не соблюдаются.

Также штаб планирует приостановить межрегиональное сообщение между Бишкеком и некоторыми регионами.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в Киргизии выявлено 192 новых случая коронавируса.