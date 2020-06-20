В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы

Отношения России и Польши сейчас плохие, находятся на низшем возможном уровне, и это противоречит интересам граждан двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Наши сегодняшние отношения с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном", - заявил представитель Кремля.

В чем причина - и кроется ли она в событиях общей истории с Польшей - трудно сказать. Это нужно анализировать ученым и историкам, считает Песков. "Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы", - констатировал он. В Москве сожалеют в этой связи.