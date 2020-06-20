Новости

Минздрав снова уменьшает объем тары для спиртосодержащих настоек 16:25
Флаг на гидрографическом судне "Николай Скосырев" поднимут в июне 16:15
"Арсенал" и "Спартак" назвали составы на матч 23-го тура РПЛ 16:12
Санатории Крыма помогут восстановиться детям, перенесшим COVID-19 16:12
Обновленный Lada Largus. Когда стартует серийное производство 16:00
В Перми из-за COVID-19 на карантин закрылся мужской монастырь 15:50
Авторы "Мандалорца" раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла 15:47
Песков рассказал об антителах России к давлению извне 15:34
От рака умер писатель Карлос Руис Сафон 15:32
В Кремле заявили о надежде на финализацию "Северного потока-2" 15:29
Приехавшая с Украины 92-летняя труженица тыла получила паспорт РФ 15:26
Семья Джорджа Флойда подала заявку на товарный знак с его именем 15:16
Aurus Senat доехал до Азербайджана 15:02
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы 14:59
В Волжском открылся центр трансплантологии 14:42
Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов 14:42
Возбуждено уголовное дело о поджоге пиротехники возле "Открытие Арены" 14:36
Мединский: Память - это ответственность, подкрепленная действием 14:33
В Калининграде крупный самородок янтаря назвали "Гиппократом" 14:09
Актера Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней поклонницы и расизме 14:03
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон 14:02
Автопроизводитель Lifan в шаге от разорения 14:00
Гергиев откроет фестиваль "Звезды Белых ночей" на сцене Мариинского театра-2 13:55
МВД начало проверку после убийства в Воркуте двух сотрудников полиции 13:51
В Киргизии из-за СОVID-19 приостановят работу общественного транспорта 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
20.06.2020 14:59
Рубрика: Власть

В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы

Текст: Кира Латухина

Отношения России и Польши сейчас плохие, находятся на низшем возможном уровне, и это противоречит интересам граждан двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Фото: twitter.com / @gp24_pl
Проект Польши на Балтике стал частью президентской предвыборной кампании

"Наши сегодняшние отношения с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном", - заявил представитель Кремля.

В чем причина - и кроется ли она в событиях общей истории с Польшей - трудно сказать. Это нужно анализировать ученым и историкам, считает Песков. "Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы", - констатировал он. В Москве сожалеют в этой связи.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?