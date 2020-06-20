В МИД Британии прокомментировали статью президента РФ

Победить нацистский режим во время войны удалось благодаря совместным усилиям, мужеству и понесенным жертвам СССР, Британии, США и других стран-союзников, заявил РИА Новости представитель британского МИД, комментируя статью Владимира Путина, опубликованную в "РГ".

Как отмечается в комментарии, общая история СССР, Британии, США не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах, мужество и огромные жертвы народов всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима.

По словам чиновника, МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.