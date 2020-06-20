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20.06.2020 12:36
Рубрика: Спорт

В России появилась сборная страны по кибербаскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
Под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) стартовал турнир национальных команд по интерактивному баскетболу 3х3. В нем принимает участие и сборная России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти соревнования без всякого преувеличения можно назвать знаковыми. Кибербаскетбол еще в прошлом году приказом министерства спорта РФ и с подачи Российской федерации баскетбола (РФБ), возглавляемой Андреем Кириленко, был признан официальной, полноправной спортивной дисциплиной. Теперь виртуальные баталии вышли и на международный уровень.

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Недавно завершился многоэтапный первый чемпионат России по интерактивному баскетболу, сейчас идет первенство страны по кибербакетболу 3х3, параллельно стартовали и первые международные соревнования.

В состав нашей национальной сборной вошли: Степан Будяков (капитан команды, 17 лет), Алексей Черкавский (17), Влад Васильев (19), Александр Николаиди (30), Дмитрий Ильин (27), Денис Тимонин (31), Михаил Панченко (18). У всех игроков есть свои амплуа, то есть все как в реальном, живом баскетболе - от атакующего защитника до центрового. В заявку на игровой день можно вносить пять человек из семи зарегистрированных. Каждый матч состоит из четырех периодов по пять минут чистого времени.

Турнир называется FIBA Esports Open 2020, в нем участвуют 17 команд с разных континентов и частей света. Кроме России, это (в алфавитном порядке) Аргентина, Австралия, Австрия, Бразилия, Индонезия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Украина, Филиппины и Швейцария.

Фото: fiba.basketball
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Встречи турнира можно смотреть на платформе YouTube, они проходят с 13 часов 45 минут по московскому времени примерно до семи вечера. Пока у россиян дела складываются не лучшим образом, но главное, все же, не в результате, а в том, что начало положено. В стартовый игровой день наши "виртуальные стритболисты" уступили сборной Испании (47:92) и не справились с национальной командой Италии (52:62). Сегодня предстоят игры против Кипра, Австрии и Швейцарии.

Интересно, что официальный сайт Российской федерации баскетбола самым подробнейшим образом информирует болельщиков о перипетиях интерактивного турнира. Есть даже статистика игр с указанием, кто сколько из наших ребят и представителей соперников набрал очков.

Увы, но реального, живого баскетбола сейчас катастрофически мало. Телеканал "Мир Баскетбола", созданный в прошлом году при непосредственном участии Российской федерации баскетбола, показывает в эти дни в прямом эфире игры финальной стадии чемпионата Испании в Валенсии (причем с комментариями экс-наставника сборной страны Сергея Николаевич Елевича!), а на "ТВ Старт" можно посмотреть встречи плей-офф немецкой бундеслиги из Мюнхена.

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