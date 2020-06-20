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20.06.2020 00:41
Рубрика: В мире

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.

В Аризоне было зафиксировано 3 246 новых случаев заражения COVID-19, хотя днем ранее было всего 2519. В Техасе 3516 (было 3129), а во Флориде 3822 (было 3207).

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В четверг вечером Техас заявил о 3 тыс. 516 новых пациентах с подтвержденным коронавирусом. В среду сообщалось о 3 тыс. 129 случаях.

Эти три штата, по словам бывшего руководителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотта Готтлиба, "находятся на грани выхода из-под контроля".

"Я думаю, что у этих штатов еще есть неделя или две, чтобы принять меры для взятия под контроль", - передает "Интерфакс" его слова.

Власти штатов заявляют, что ситуация под контролем, а рост статистики объясняют более активным тестированием населения.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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