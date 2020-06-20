Видео: Владимир Путин проводит встречу с медработниками

Владимир Путин проводит встречу с медработниками в формате видео-конференции.

Президент России поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний они мужественно выполняют свой долг.

"От всей души поздравляю вас​​​... Всех медицинских работников страны с наступающим профессиональными праздником. Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а вот сейчас хочу это сделать, что называется, в прямую, за то, что в период серьезных испытаний вы достойно, мужественно выполняли, да и выполняете до сих пор свой долг", - сказал президент на встрече с медработниками.