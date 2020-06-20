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20.06.2020 14:27
Рубрика: Спорт

Возобновление сезона пляжного волейбола снова переносится

Текст: Илья Трисвятский
В прошлом году наши мастера пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский впервые в истории добились звания чемпионов мира. Плюс эта команда победила еще и на очень престижном по статусу финале "Мирового тура" 2018/19. Увы, в нынешнем сезоне лучшим пляжникам планеты и страны просто нет возможности играть.

Планировалось, что 2 июля в Обнинске Калужской области стартует этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд с солидным призовым фондом 300 тысяч рублей. Турнир посвящен 40-летию победы мужской и женской сборных России по классическому волейболу на московской Олимпиаде 1980. Однако руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), тщательно взвесив все возможные риски, все же приняло решение эти соревнования перенести. Исключительно в целях безопасности потенциальных участников, с учетом фактической эпидемиологической обстановки в регионе, согласно регламентирующих документов местных, то есть областных и городских властей.

Волейбольные клубы рассмотрели регламент Суперлиги

Турнир в Обнинске перенесен предварительно на 20-23 августа. Запланированные на 16-19 июня в Кемерово аналогичные соревнования перенесены на неопределенный срок. Возможный ближайший этап чемпионата России - 9-12 июля в Москве. Но и здесь пока примечание - в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Пока в сезоне-2020 состоялся только один этап чемпионата России. Он прошел в марте в Архангельске, на крытых площадках специализированного спорткомплекса. Победителями у женщин стали представительницы ВК "Подмосковье" Екатерина Сырцева и Александра Моисеева, наша легендарная пляжница, которая еще в 2006-м в паре с Натальей Урядовой и под девичьей фамилией Ширяева сенсационно выиграла "золото" чемпионата Европы. У мужчин успех в Архангельске праздновали молодые Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк, защищающие спортивную честь ВК "Обнинск" (Калужская область).

Обновлен календарь официальных соревнований по пляжному волейболу

Что касается международных соревнований, то здесь совсем все плохо и печально. Последний этап "Мирового тура" в малайзийском Лангкави был проведен в середине марта. Дальнейшие соревнования отменяются одно за другим, уже вплоть до конца июля. Ближайшее из того, что реально возможно и подтверждено организаторами - этап "Мирового тура" категории "две звезды" среди мужских и женских команд в Любляне (Словения), он должен пройти с 30 июля по 2 августа. Поясним, что в пляжном волейболе градация "звездочек" этапов "Мирового тура", словно как в гостиничном бизнесе - от одной до наивысших пяти. Олег Стояновский уже заявлял, что он вместе с Красильниковым и не собираются играть на столь непрезентабельных турнирах, как соревнования категорий "одна звезда" или "две звезды". Там очень низкий призовой фонд, и, самое главное, смехотворные рейтинговые очки.

Так что ждем Красильникова и Стояновского на этапах чемпионата России. Надеемся, что 9 июля в Москве наше национальное первенство все же возобновится.

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