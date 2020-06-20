WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эксимосов

Американская компания-производитель десерта Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.

Такую информацию в пятницу распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на главного маркетолога Элизабелл Маркес. По ее словам, компания "привержена делу достижения расового равноправия и считает данный термин уничижительным", пишет ТАСС. Eskimo Pie представляет собой слой мороженого, заключенного с двух сторон в корж и политого шоколадом. Лакомство было придумано в 1920 году и запатентовано кондитерами Кристианом Нелсоном и Расселом Стовером. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в одежде эскимосов.

Напомним, борьба с дискриминацией в США активизировалась на фоне массовых протестов после смерти в мае задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием, после чего Флойд скончался в больнице.