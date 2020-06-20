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20.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 1057
  2. Московская область 591
  3. Ханты-Мансийский АО 280
  4. Санкт-Петербург 232
  5. Нижегородская область 228
  6. Свердловская область 224
  7. Воронежская область 202
  8. Иркутская область 193
  9. Челябинская область 176
  10. Красноярский край 152
  11. Ростовская область 145
  12. Республика Тыва 140
  13. Ямало-Ненецкий АО 132
  14. Архангельская область 121
  15. Саратовская область 118
  16. Ульяновская область 111
  17. Новосибирская область 109
  18. Волгоградская область 105
  19. Псковская область 95
  20. Омская область 94
  21. Ставропольский край 93
  22. Карачаево-Черкесская Республика 91
  23. Приморский край 91
  24. Республика Дагестан 88
  25. Тульская область 85
  26. Республика Саха (Якутия) 84
  27. Ивановская область 81
  28. Брянская область 77
  29. Кабардино-Балкарская Республика 76
  30. Хабаровский край 75
  31. Белгородская область 73
  32. Пензенская область 73
  33. Алтайский край 73
  34. Чувашская Республика 71
  35. Курская область 70
  36. Томская область 69
  37. Пермский край 68
  38. Тверская область 67
  39. Самарская область 67
  40. Забайкальский край 67
  41. Мурманская область 66
  42. Орловская область 65
  43. Кемеровская область 61
  44. Калужская область 60
  45. Краснодарский край 60
  46. Республика Алтай 60
  47. Новгородская область 59
  48. Республика Башкортостан 58
  49. Оренбургская область 58
  50. Республика Коми 57
  51. Астраханская область 57
  52. Республика Мордовия 57
  53. Владимирская область 55
  54. Тамбовская область 55
  55. Республика Бурятия 55
  56. Ленинградская область 54
  57. Смоленская область 53
  58. Амурская область 53
  59. Липецкая область 52
  60. Камчатский край 52
  61. Рязанская область 51
  62. Тюменская область 49
  63. Сахалинская область 48
  64. Ярославская область 47
  65. Республика Хакасия 47
  66. Кировская область 43
  67. Республика Марий Эл 40
  68. Республика Татарстан 38
  69. Костромская область 36
  70. Калининградская область 35
  71. Республика Северная Осетия 31
  72. Курганская область 28
  73. Республика Адыгея 27
  74. Республика Ингушетия 27
  75. Республика Карелия 26
  76. Вологодская область 22
  77. Удмуртская Республика 21
  78. Чеченская Республика 19
  79. Магаданская область 19
  80. Республика Крым 15
  81. Республика Калмыкия 14
  82. Ненецкий автономный округ 5
  83. Еврейская АО 4
  84. г. Севастополь 4
  85. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. г. Москва 0,5%

2. Республика Северная Осетия 0,8%

3. Республика Татарстан 0,9 %

4. Республика Ингушетия 1,0%

5. Еврейская АО 1,0%

За сутки подтвержден 161 летальный случай:
  • Владимирская область 1
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 1
  • Курская область 1
  • Московская область 23
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 3
  • Ярославская область 1
  • Москва 34
  • Санкт-Петербург 21
  • Краснодарский край 3
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 1
  • Нижегородская область 5
  • Оренбургская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 4
  • Свердловская область 5
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Челябинская область 1
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 7
  • Иркутская область 9
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 1
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерло 8002 человека.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 10 186 выздоровевших:
  • Белгородская область 82
  • Брянская область 65
  • Владимирская область 105
  • Воронежская область 183
  • Ивановская область 240
  • Калужская область 69
  • Костромская область 31
  • Курская область 55
  • Липецкая область 109
  • Московская область 1148
  • Орловская область 64
  • Рязанская область 134
  • Смоленская область 76
  • Тамбовская область 49
  • Тверская область 107
  • Тульская область 227
  • Ярославская область 201
  • Москва 2115
  • Республика Карелия 19
  • Республика Коми 23
  • Архангельская область 148
  • Вологодская область 36
  • Калининградская область 27
  • Ленинградская область 164
  • Мурманская область 68
  • Новгородская область 22
  • Псковская область 54
  • Санкт-Петербург 794
  • Республика Адыгея 29
  • Республика Калмыкия 12
  • Республика Крым 11
  • Краснодарский край 104
  • Астраханская область 53
  • Волгоградская область 85
  • Ростовская область 140
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 51
  • Республика Ингушетия 49
  • Кабардино-Балкарская Республика 51
  • Карачаево-Черкесская Республика 120
  • Республика Северная Осетия - Алания 22
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 71
  • Республика Башкортостан 91
  • Республика Марий Эл 107
  • Республика Мордовия 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 49
  • Республика Чувашия 82
  • Пермский край 69
  • Кировская область 23
  • Нижегородская область 282
  • Оренбургская область 72
  • Пензенская область 137
  • Самарская область 86
  • Саратовская область 88
  • Ульяновская область 155
  • Курганская область 14
  • Свердловская область 299
  • Тюменская область 29
  • Ханты-Мансийский АО 144
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 58
  • Челябинская область 248
  • Республика Алтай 9
  • Республика Тыва 27
  • Республика Хакасия 11
  • Алтайский край 82
  • Красноярский край 96
  • Иркутская область 115
  • Кемеровская область 40
  • Новосибирская область 85
  • Омская область 44
  • Томская область 29
  • Республика Бурятия 43
  • Республика Саха (Якутия) 88
  • Забайкальский край 78
  • Камчатский край 8
  • Приморский край 49
  • Амурская область 24
  • Магаданская область 5
  • Хабаровский край 80
  • Сахалинская область 2
  • Еврейская автономная область 7

За весь период пандемии из стационаров выписано по России - 334 592 выздоровевших.

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