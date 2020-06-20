За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 субъектах

За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 1057 Московская область 591 Ханты-Мансийский АО 280 Санкт-Петербург 232 Нижегородская область 228 Свердловская область 224 Воронежская область 202 Иркутская область 193 Челябинская область 176 Красноярский край 152 Ростовская область 145 Республика Тыва 140 Ямало-Ненецкий АО 132 Архангельская область 121 Саратовская область 118 Ульяновская область 111 Новосибирская область 109 Волгоградская область 105 Псковская область 95 Омская область 94 Ставропольский край 93 Карачаево-Черкесская Республика 91 Приморский край 91 Республика Дагестан 88 Тульская область 85 Республика Саха (Якутия) 84 Ивановская область 81 Брянская область 77 Кабардино-Балкарская Республика 76 Хабаровский край 75 Белгородская область 73 Пензенская область 73 Алтайский край 73 Чувашская Республика 71 Курская область 70 Томская область 69 Пермский край 68 Тверская область 67 Самарская область 67 Забайкальский край 67 Мурманская область 66 Орловская область 65 Кемеровская область 61 Калужская область 60 Краснодарский край 60 Республика Алтай 60 Новгородская область 59 Республика Башкортостан 58 Оренбургская область 58 Республика Коми 57 Астраханская область 57 Республика Мордовия 57 Владимирская область 55 Тамбовская область 55 Республика Бурятия 55 Ленинградская область 54 Смоленская область 53 Амурская область 53 Липецкая область 52 Камчатский край 52 Рязанская область 51 Тюменская область 49 Сахалинская область 48 Ярославская область 47 Республика Хакасия 47 Кировская область 43 Республика Марий Эл 40 Республика Татарстан 38 Костромская область 36 Калининградская область 35 Республика Северная Осетия 31 Курганская область 28 Республика Адыгея 27 Республика Ингушетия 27 Республика Карелия 26 Вологодская область 22 Удмуртская Республика 21 Чеченская Республика 19 Магаданская область 19 Республика Крым 15 Республика Калмыкия 14 Ненецкий автономный округ 5 Еврейская АО 4 г. Севастополь 4 Чукотский АО 2 Всего в России зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва 0,5% 2. Республика Северная Осетия 0,8% 3. Республика Татарстан 0,9 % 4. Республика Ингушетия 1,0% 5. Еврейская АО 1,0% За сутки подтвержден 161 летальный случай: Владимирская область 1

Ивановская область 1

Костромская область 1

Курская область 1

Московская область 23

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тверская область 2

Тульская область 3

Ярославская область 1

Москва 34

Санкт-Петербург 21

Краснодарский край 3

Ростовская область 5

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 2

Республика Чувашия 2

Пермский край 1

Нижегородская область 5

Оренбургская область 1

Саратовская область 1

Ульяновская область 4

Свердловская область 5

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Челябинская область 1

Алтайский край 1

Красноярский край 7

Иркутская область 9

Новосибирская область 3

Омская область 1

Республика Бурятия 2

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерло 8002 человека. За прошедшие сутки из стационаров выписано 10 186 выздоровевших: Белгородская область 82

Брянская область 65

Владимирская область 105

Воронежская область 183

Ивановская область 240

Калужская область 69

Костромская область 31

Курская область 55

Липецкая область 109

Московская область 1148

Орловская область 64

Рязанская область 134

Смоленская область 76

Тамбовская область 49

Тверская область 107

Тульская область 227

Ярославская область 201

Москва 2115

Республика Карелия 19

Республика Коми 23

Архангельская область 148

Вологодская область 36

Калининградская область 27

Ленинградская область 164

Мурманская область 68

Новгородская область 22

Псковская область 54

Санкт-Петербург 794

Республика Адыгея 29

Республика Калмыкия 12

Республика Крым 11

Краснодарский край 104

Астраханская область 53

Волгоградская область 85

Ростовская область 140

Севастополь 2

Республика Дагестан 51

Республика Ингушетия 49

Кабардино-Балкарская Республика 51

Карачаево-Черкесская Республика 120

Республика Северная Осетия - Алания 22

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 71

Республика Башкортостан 91

Республика Марий Эл 107

Республика Мордовия 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 49

Республика Чувашия 82

Пермский край 69

Кировская область 23

Нижегородская область 282

Оренбургская область 72

Пензенская область 137

Самарская область 86

Саратовская область 88

Ульяновская область 155

Курганская область 14

Свердловская область 299

Тюменская область 29

Ханты-Мансийский АО 144

Ямало-Ненецкий автономный округ 58

Челябинская область 248

Республика Алтай 9

Республика Тыва 27

Республика Хакасия 11

Алтайский край 82

Красноярский край 96

Иркутская область 115

Кемеровская область 40

Новосибирская область 85

Омская область 44

Томская область 29

Республика Бурятия 43

Республика Саха (Якутия) 88

Забайкальский край 78

Камчатский край 8

Приморский край 49

Амурская область 24

Магаданская область 5

Хабаровский край 80

Сахалинская область 2

Еврейская автономная область 7 За весь период пандемии из стационаров выписано по России - 334 592 выздоровевших.