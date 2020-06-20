За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 субъектах

За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1057
- Московская область 591
- Ханты-Мансийский АО 280
- Санкт-Петербург 232
- Нижегородская область 228
- Свердловская область 224
- Воронежская область 202
- Иркутская область 193
- Челябинская область 176
- Красноярский край 152
- Ростовская область 145
- Республика Тыва 140
- Ямало-Ненецкий АО 132
- Архангельская область 121
- Саратовская область 118
- Ульяновская область 111
- Новосибирская область 109
- Волгоградская область 105
- Псковская область 95
- Омская область 94
- Ставропольский край 93
- Карачаево-Черкесская Республика 91
- Приморский край 91
- Республика Дагестан 88
- Тульская область 85
- Республика Саха (Якутия) 84
- Ивановская область 81
- Брянская область 77
- Кабардино-Балкарская Республика 76
- Хабаровский край 75
- Белгородская область 73
- Пензенская область 73
- Алтайский край 73
- Чувашская Республика 71
- Курская область 70
- Томская область 69
- Пермский край 68
- Тверская область 67
- Самарская область 67
- Забайкальский край 67
- Мурманская область 66
- Орловская область 65
- Кемеровская область 61
- Калужская область 60
- Краснодарский край 60
- Республика Алтай 60
- Новгородская область 59
- Республика Башкортостан 58
- Оренбургская область 58
- Республика Коми 57
- Астраханская область 57
- Республика Мордовия 57
- Владимирская область 55
- Тамбовская область 55
- Республика Бурятия 55
- Ленинградская область 54
- Смоленская область 53
- Амурская область 53
- Липецкая область 52
- Камчатский край 52
- Рязанская область 51
- Тюменская область 49
- Сахалинская область 48
- Ярославская область 47
- Республика Хакасия 47
- Кировская область 43
- Республика Марий Эл 40
- Республика Татарстан 38
- Костромская область 36
- Калининградская область 35
- Республика Северная Осетия 31
- Курганская область 28
- Республика Адыгея 27
- Республика Ингушетия 27
- Республика Карелия 26
- Вологодская область 22
- Удмуртская Республика 21
- Чеченская Республика 19
- Магаданская область 19
- Республика Крым 15
- Республика Калмыкия 14
- Ненецкий автономный округ 5
- Еврейская АО 4
- г. Севастополь 4
- Чукотский АО 2
Всего в России зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. г. Москва 0,5%
2. Республика Северная Осетия 0,8%
3. Республика Татарстан 0,9 %
4. Республика Ингушетия 1,0%
5. Еврейская АО 1,0%
За сутки подтвержден 161 летальный случай:
- Владимирская область 1
- Ивановская область 1
- Костромская область 1
- Курская область 1
- Московская область 23
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Ярославская область 1
- Москва 34
- Санкт-Петербург 21
- Краснодарский край 3
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 1
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 4
- Свердловская область 5
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 1
- Алтайский край 1
- Красноярский край 7
- Иркутская область 9
- Новосибирская область 3
- Омская область 1
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерло 8002 человека.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 10 186 выздоровевших:
- Белгородская область 82
- Брянская область 65
- Владимирская область 105
- Воронежская область 183
- Ивановская область 240
- Калужская область 69
- Костромская область 31
- Курская область 55
- Липецкая область 109
- Московская область 1148
- Орловская область 64
- Рязанская область 134
- Смоленская область 76
- Тамбовская область 49
- Тверская область 107
- Тульская область 227
- Ярославская область 201
- Москва 2115
- Республика Карелия 19
- Республика Коми 23
- Архангельская область 148
- Вологодская область 36
- Калининградская область 27
- Ленинградская область 164
- Мурманская область 68
- Новгородская область 22
- Псковская область 54
- Санкт-Петербург 794
- Республика Адыгея 29
- Республика Калмыкия 12
- Республика Крым 11
- Краснодарский край 104
- Астраханская область 53
- Волгоградская область 85
- Ростовская область 140
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 51
- Республика Ингушетия 49
- Кабардино-Балкарская Республика 51
- Карачаево-Черкесская Республика 120
- Республика Северная Осетия - Алания 22
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 71
- Республика Башкортостан 91
- Республика Марий Эл 107
- Республика Мордовия 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 49
- Республика Чувашия 82
- Пермский край 69
- Кировская область 23
- Нижегородская область 282
- Оренбургская область 72
- Пензенская область 137
- Самарская область 86
- Саратовская область 88
- Ульяновская область 155
- Курганская область 14
- Свердловская область 299
- Тюменская область 29
- Ханты-Мансийский АО 144
- Ямало-Ненецкий автономный округ 58
- Челябинская область 248
- Республика Алтай 9
- Республика Тыва 27
- Республика Хакасия 11
- Алтайский край 82
- Красноярский край 96
- Иркутская область 115
- Кемеровская область 40
- Новосибирская область 85
- Омская область 44
- Томская область 29
- Республика Бурятия 43
- Республика Саха (Якутия) 88
- Забайкальский край 78
- Камчатский край 8
- Приморский край 49
- Амурская область 24
- Магаданская область 5
- Хабаровский край 80
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 7
За весь период пандемии из стационаров выписано по России - 334 592 выздоровевших.