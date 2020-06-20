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Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра

Новости
    20.06.2020, 19:24
Текст:   Олег Усков

Народный артист РФ Федор Добронравов, прославленный комедийным сериалом "Сваты", уволился из театра Сатиры.

Фото: kinopoisk.ru
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Как уточнили в пресс-службе театра, сделал это 58-летний актер по собственному желанию.

"Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию", - заявила РИА Новости представитель театра.

При этом в пресс-службе добавили, что спектакли, в которых был занят артист, "в связи в пандемией он доиграть не смог". Как будут обстоять дела в новом сезоне, пока "сказать трудно".

Федор Добронравов родился 11 сентября в 1961 году в Таганроге в рабочей семье. В детстве мечтал стать клоуном, дважды поступал в цирковое училище, но безрезультатно.

В кино дебютировал в ленте "Русский регтайм" в 1993-м. Снялся в сериалах "Тайны дворцовых переворотов", "Марш Турецкого", "Братья Карамазовы", фильмах "День радио", "Изображая жертву", "Копейка", "О чем говорят мужчины", "На Париж", работал в "Ералаше".

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