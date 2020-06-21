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46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия развелись после года брака

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    21.06.2020, 15:43
Текст:   Олег Усков

Певцы Юлиан и Анастасия официально оформили развод - всего после года брака.

Об этом сам Юлиан сообщил сегодня через Instagram, где разместил фото своего улыбающегося лица и фото документа.

"Я свободен!" - написал артист.

В комментариях - пожелания Юлиану найти "СВОЮ женщину".

Напомним: о решении расстаться пара объявила в апреле, сама процедура прошла в Шипиловском ЗАГСе Москвы.

Инициатива расстаться исходила от 46-летнего Юлиана, для которого данный брак стал первым. При этом одной из причин развода называлась невозможность Анастасии подарить своему восьмому мужу ребенка.

Кроме того, от родственницы Юлиана прозвучала неприглядная версия насчет изнурительного пристрастия Анастасии к спиртному.

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