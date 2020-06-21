Банк России сделал деньги рекордно дешевыми

Банк России опустил ключевую ставку до небывало низкого уровня за всю постсоветскую историю - 4,5%. Не исключено, что в ближайшие месяцы стоимость денег в экономике может упасть еще. Снижение ставки приведет к более дешевому кредитованию для граждан и компаний, но при этом еще больше понизит и так скромную доходность банковских вкладов.

Необычность ситуации в том, что ЦБ снизил ставку сразу на один процентный пункт - до пятницы она составляла 5,5%. Обычно шаг движения ставки гораздо скромнее - 0,25 или 0,5 процентного пункта. Но новым стандартом денежно-кредитной политики такой решительный шаг снижения ставки ЦБ не считает, сказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты". "Вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию", - отметила Набиуллина.

ЦБ так сильно опустил ставку из-за низких темпов инфляции в связи с подавленным спросом и необходимости стимулировать затормозившую экономику. К середине июня годовая инфляция составляла 3,1% при цели Банка России в 4%. По прогнозу ЦБ, текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. По словам Набиуллиной, падение спроса во II квартале будет глубже, чем предполагалось, а его восстановление затянется. Это прямой эффект пандемии и связанных с ней ограничений.

Сейчас наблюдаются признаки частичного восстановления экономической активности, но, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки, понадобится время, отметила Набиуллина. Кроме того, могли измениться как инвестпланы бизнеса, так и отношение граждан к расходам (многие, вероятно, предпочтут экономить). Все это неизбежно отразится на скорости восстановления экономики. Так, по мнению ЦБ, уровень ВВП вернется к показателям 2019 года только в 2022 году.

Таким образом, текущая политика Банка России направлена на формирование мягких денежно-кредитных условий в экономике в условиях низкого инфляционного давления и преобладающих дезинфляционных рисков, пояснила Набиуллина. Исходя из динамики инфляции и данных по экономике, ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (они будут 24 июля и 18 сентября).

Ключевая ставка в 4,5% - новый минимум с момента введения в 2013 году в законодательство самого понятия "ключевая ставка", призванного заменить ставку рефинансирования на фоне перехода ЦБ к контролю за инфляцией и ценовой стабильностью. До этого минимум ключевой ставки составлял 5,5% годовых, с которого она и начинала свою историю.

Снижение ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребкредитов, ипотеки. Оно также помогает экономике в целом, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Граждане и бизнес получают возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить долговую нагрузку и высвободить ресурсы под потребление и инвестиции.

ЦБ ожидает, что ставки по вкладам останутся выше инфляции, сказала Набиуллина. По ее мнению, долгосрочные ставки по вкладам будут привлекательнее с точки зрения процентов, чем краткосрочные. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках по объему привлеченных средств граждан едва превышает 5% и, очевидно, продолжит снижаться.