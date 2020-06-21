Банк России выступил против новых комиссий Сбербанка

Банк России считает недопустимыми комиссии за переводы внутри сети одного банка и намерен добиться права ограничивать их. Об этом "РГ" сообщили в ЦБ.

Ранее Банк России инициировал закон об отмене банковского роуминга - комиссий за переводы в другой регион внутри банка. "Мы видим, что отдельные участники рынка, ссылаясь на новые требования, ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети, - отметил представитель ЦБ. - Конечно, такие действия ограничивают возможности граждан беспрепятственно осуществлять переводы. Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение. Кроме того, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованы". ЦБ в таких случаях не называет конкретные банки, но отмена банковского роуминга была направлена против "межрегиональных" комиссий Сбербанка. Готовясь к их вынужденной отмене, банк ввел комиссии в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) за все переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц на свои карты, а со 2 июня установил такую же комиссию за все переводы через банкоматы, независимо от суммы, оправдывая это тем, что через этот канал идет лишь 1% операций. При этом переводы за пределы Сбербанка на сумму до 100 тыс. руб. для его клиентов стали бесплатны с присоединением банка к Системе быстрых платежей.

"Для регулирования в необходимых случаях предельных величин таких комиссий и лимитов операций Банку России требуются соответствующие полномочия, по аналогии с комиссиями в рамках платежных систем, - сообщили в ЦБ. - Мы в ближайшее время будем выходить к законодателям с таким предложением и просить его поддержать". Вероятно, ЦБ будет регулировать и плату за обслуживание и выпуск карт. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ей придется попросить об этом Госдуму, если банки действительно станут повышать плату за само использование карт. Ранее банки предупредили, что повысят ее, если ЦБ продлит введенное на период пандемии ограничение комиссий за прием безналичных платежей при онлайн-покупках еды, лекарств и одежды.