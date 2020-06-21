С начала июня биржевая цена бензина марки АИ-95 выросла более чем на 10%, а с середины апреля более чем на 50%. 18 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) она поднималась до 57,3 тысячи рублей за тонну. Ранее максимальная стоимость АИ-95 была установлена в 2018 году, когда Россия пережила два бензиновых кризиса, весной и осенью, в результате чего с 2019 года в фискальную систему был введен демпферный механизм.

Рост цен на бензин на бирже не отразился на его стоимости в рознице на автозаправочных станциях. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В Минэнерго рост связывают с тем, что после резкого падения оптовых цен на бензин в марте-апреле 2020 года, в мае наметился их рост, обусловленный восстановлением спроса из-за снятия карантина. При этом в ведомстве подчеркивают, что рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины рекордного роста стоимости на бирже бензина марки АИ-95. В службе не исключают возможности сговора некоторых игроков рынка и предупреждают, что виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным или даже уголовным законодательством. ФАС на заседаниях Биржевого комитета доводит до нефтяных компаний информацию о необходимости принятия кардинальных действий по обеспечению топливом в нужных объемах внутреннего рынка, а также регулярной и равномерной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.