Более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест распределят в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах. Мера направлена на сохранение доступности бесплатного высшего образования в России.

Поручение принять меры в этом направлении дал президент России Владимир Путин, об этом глава государства говорил в январском послании Федеральному Собранию. Он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах - причем в первую очередь региональных. Особенное внимание - тем регионам, где остро не хватает квалифицированных специалистов.

Согласно постановлению кабмина, приоритет как раз отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

- Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях, - пояснили в пресс-службе правительства. - Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.