17 июня в США был принял так называемый "Акт о политике в области прав человека в отношении уйгуров 2020 года", цель которого - грубое вмешательство во внутренние дела Китая и очернение гармоничной и процветающей ситуации в Синьцзяне. Стоит отметить, что так называемый "Законопроект по Синьцзяну" отдельно упомянул этнических казахов и киргизов, которые проживают в Китае и в странах Центральной Азии - это было сделано с тем, чтобы вбить клин в отношения КНР с соседями по региону.

Китай и страны Центральной Азии являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами. Казахстан, Киргизстан и Таджикистан, граничащие с Китаем, имеют общие границы протяженностью свыше 3000 км. Между ними налажены исторически тесные связи, а текущие взаимоотношения позитивны и учитывают реальную ситуацию в каждой из стран. В 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, страны региона вступили в этап реформирования и смены властей. В это время адепты "Трех сил зла" (экстремизм, сепаратизм и терроризм) организовали и провели ряд терактов, нарушив мир и стабильность в регионе Центральной Азии, в том числе и в китайском Синьцзяне. "Три силы зла" уже стали общим врагом человечества. Борьбу с ним КНР постоянно инициирует и активно проводит. Китай жестко пресекает насильственные террористические преступления для обеспечения максимальной защиты основных прав и интересов всех этнических групп, проживающих в Синьцзяне. Одновременно с этим в регионе проводятся строгие меры по устранению почвы для развития терроризма и экстремизма. Это - во-первых. А во-вторых, Китай и страны Центральной Азии активизирует взаимодействие в сфере безопасности в рамках ШОС, сдерживая возвращение террористов из Ближнего Востока в Афганистан, Центральную Азию и сопредельные районы, пресекая попытки ИГ по созданию в Центральной Азии провинции "Вилаят Хорасан".

Страны Центральной Азии также негативно относятся к т. н. "Законопроекту США по Синьцзяну". 12 июля 2019 года постпреды Таджикистана, Туркменистана и других мусульманских стран в Женеве коллективно направили послание в адрес председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ), в котором высоко оценили достижения Китая в развитии прав человека и борьбе с терроризмом в регионе. Узбекистан, желающий стать членом СПЧ в 2021-2023 гг., неоднократно признавал успехи Китая в управлении Синьцзяном и поддерживает принятые меры по дерадикализации. МИД Киргизстана в 2018-2019 гг. по просьбе своих граждан провел исследования обстановки с этническими киргизами в Китае, результаты которых показали, что права киргизов в КНР полностью защищены, а случаев пропажи без вести зафиксировано не было (об обратном заявляют США). В 2019 году на саммите глав государств ШОС президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков дал высокую оценку динамичному развитию Китая, в том числе Синьцзяна, граничащего с Киргизстаном. В декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецким СМИ подтвердил, что этнические казахи в Синьцзяне - это китайские граждане. Ряд западных стран и организаций под предлогом прав человека предоставляют грубую дезинформацию. "Центры профессионального обучения", созданные в Синьцзяне, - это образовательные институты, а не лагеря перевоспитания, как их описывают западные СМИ. Казахстан выступает против очернения Китая, а КНР никогда не вмешивался и не вмешивается во внутренние дела Казахстана. Казахстан ведёт себя аналогично.

Аналитики утверждают, что т. н. американский "Законопроект по Синьцзяну" является важной составляющей частью глобальной стратегии Вашингтона. С точки зрения мировой политики, США не намерены менять позицию по сокращению глобальной стратегии. Принятая в феврале этого года "Новая стратегия США по Центральной Азии" и подписание США в марте мирного соглашения с группировкой "Талибан" вновь показали всему миру, что у Вашингтона множество стремлений, однако сил для их реализации недостаточно. С точки зрения региональной политики, на основе Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства, США под предлогами "демократии и прав человека" заставили страны Центральной Азии принять беженцев из Афганистана и Ближнего Востока, которые, возможно, являлись близкими или родственниками террористов. С точки зрения государственной политики, Вашингтон пытается с помощь т. н. "Акта по Синьцзяну" оклеветать Китай, стремится грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, чтобы не оставлять в покое ни Синьцзян, ни всю Центральную Азию.

Население Синьцзяна прекрасно знает, как лучше всего управлять этим районом. В последние годы здесь царит стабильность и процветание, отмечается социально-экономический рост, не было серьезных терактов, и этот факт западным странам нельзя игнорировать. Страны Центральной Азии оказывают Китаю поддержку по вопросам Синьцзяна, что демонстрирует традиционную дружбу и взаимодоверие на высоком уровне.

КНР и страны Центральной Азии прилагают совместные усилия для создания более безопасной основы с целью стимулирования совместного процветания и формирования в регионе сообщества единой судьбы.