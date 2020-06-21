Цена на нефть на наступившей неделе достигнет максимального значения с тех пор, как стоимость барреля марки WTI опровергла парадигму экономистов о невозможности принимать отрицательные значения, говорит аналитик департамента финансовых операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. Этот фактор окажет поддержку рублю, указывает он.

Также к концу недели у инвесторов в фондовый рынок может появиться повод распродать часть портфеля акций на выходе официальных данных по корпоративным прибылям в США, которые, согласно прогнозам, покажут снижение, отмечает Фенченко. Снижение ключевой ставки Банком России с 5,5 до 4,5% годовых значительного влияния на позиции рубля не окажет, говорит аналитик. По его прогнозу, курс российской валюты на этой неделе будет колебаться в диапазоне 69-69,5 рубля за доллар.

Биржа

Внешний фон для российского фондового рынка складывается в целом неплохо благодаря ценам на нефть выше 40 долларов за баррель, американский фондовый рынок также сейчас хорошо торгуется, говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Василий Копосов.

По его словам, снижение ключевой ставки Банком России позитивно и для цен рублевых облигаций, и для акций, в особенности для акций с высокой дивидендной доходностью. "Удачный момент для снижения ставки - как раз незадолго до начала "дивидендного сезона" в России (в основном дивидендные "отсечки" сконцентрированы в первой половине июля)", - подчеркивает он.

Таким образом, по мнению Копосова, на этой неделе на российском фондовом рынке можно рассчитывать на положительную переоценку прежде всего дивидендных акций - их справедливые дивидендные доходности могут переоцениться вслед за ставками, а цены, соответственно, вырасти.

Нефть

На этой неделе из отраслевых данных на котировки может повлиять статистика по запасам нефти в США, которые продолжают расти и могут подпортить настроение рыночным игрокам, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Тем не менее основным фактором на рынке нефти, как и в последние дни, будет оставаться спрос на риск. Его продолжают поддерживать вливания ликвидности на рынки крупнейшими центробанками, отмечает аналитик.

Во вторник будут представлены предварительные июньские PMI развитых стран, напоминает Кадулин. Они станут основой для оценки инвесторами перспектив восстановления мировой экономики после снятия основных карантинных ограничений. Нефть Brent на этом фоне, вероятно, консолидируется вблизи 42 долларов за баррель, исчерпав глобальные драйверы для роста, считает эксперт.