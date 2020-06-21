Дебютировала российская сборная по интерактивному баскетболу 3х3

Международная федерация баскетбола (ФИБА) организовала первый в истории турнир по интерактивному баскетболу 3х3 под своей эгидой. В соревнованиях приняла участие и сборная России.

Кибербаскетбол еще в прошлом году приказом минспорта, с подачи Российской федерации баскетбола (РФБ), возглавляемой Андреем Кириленко, был включен в официальный перечень спортивных дисциплин. В нынешний состав нашей сборной вошли Степан Будяков (капитан команды, 17 лет), Алексей Черкавский (17), Владислав Васильев (19), Александр Николаиди (30), Дмитрий Ильин (27), Денис Тимонин (31), Михаил Панченко (18). У всех игроков есть свои амплуа - от атакующего защитника до центрового. Если в первый день турнира россияне уступили Испании (47:92) и Италии (52:62), то затем резко прибавили и обыграли Кипр (102:61), Австрию (63:58) и Швейцарию (86:50).