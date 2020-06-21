Эксперт рассказала, кому в первую очередь выгодна удаленная работа

Формат удаленной работы позволит профессионалам из регионов с невысокими зарплатами зарабатывать достойные своей квалификации деньги. Об этом рассказала эксперт ВНИИ Труда, доктор экономических наук Ольга Забелина.

"Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов, - объяснила Ольга Забелина в беседе с RT. - У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть на такой же позиции в "родном" регионе. А у работодателей значительно расширяются возможности для подбора кадров нужной квалификации".

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Социальном форуме РСПП на этой неделе, привел данные мониторинга, который проводит его ведомство. Согласно его результатам, в настоящий момент в России в удаленном режиме трудится каждый десятый работник.

Эксперт ВНИИ Труда привела и еще один аргумент в пользу удаленной работы: такой формат трудовой деятельности позволяет людям экономить на транспорте. Особенно это актуально для тех, кто живет в одном регионе, а зарабатывать деньги в другом.

Формат "комбинированной занятости", законопроект по поводу которого уже внесен в Госдуму, сильно упростит трудоустройство для людей с ограниченными возможностями, родителей с маленькими детьми, студентам и многим другим гражданам, полагает Ольга Забелина.