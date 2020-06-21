Пожилой мужественный человек на костылях обнимает обожженную ураганным артобстрелом каменную глыбу... Эта фотография, сделанная фотокорреспондентом БелТА Михаилом Ананьиным на открытии мемориала "Брестская крепость-герой", облетела весь мир. Она из тех, что лучше всяких учебников рассказывает о трагедии, постигшей человество больше 80 лет назад. 60 миллионов жизней, еще больше искалеченных судеб. Среди них и судьба Владимира Фурсова, профессора, доктора биологических наук из Казахстана. О нем написала в "РГ" Лариса Нода. Ее письмо пришло на Международный Пушкинский конкурс "Автограф Победы.

О войне и мире на уроках русского языка" из Казахстана. Нода работает в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, где многие годы преподавал герой знаменитого снимка Владимир Фурсов. Чем побороть бессовестные фейки о Великой Отечественной и Второй мировой войне, которые в эпоху интернета мгновенно тиражируются и глобально морочат голову молодым в соцсетях? Только документом, свидетельством эпохи, фотографией считает преподаватель.

"В 1940 году Фурсова, студента нашего КазГУ имени Кирова, призвали в армию, попал в Брест. 18 июня 1941 года командование части поздравило Владимира Фурсова с окончанием занятий - он сдал экзамены, стал офицером запаса, мобилизация в августе. Но началась война. Брестскую крепость он защищал сутки: вечером его ранило, позже ампутировали изувеченную ногу. Там же, под Брестом, фашисты организовали первый концлагерь для тяжелораненых. Фурсов провел четыре страшных года в жутких концлагерях, только в январе 1945 года Советская Армия его освободила. После войны восстановился в университете, окончил его, стал известным биологом, преподавал в Казахском госуниверситете. И это щемящее фото - настоящий автограф Победы.

Как угодно можно называть современную молодежь - "цифровые дети", поколение Z, но то, что они пытливые, хотят знать о той войне все, что они чтят память прадедов - точно. Сужу по своим школьникам и студентам.

Факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби, журнал "Открытая школа", представительство Россотрудничества в Казахстане провели конференцию "Сохранение исторической памяти как фактор гражданского и нравственного становления молодежи". Повод - эссе одиннадцатиклассницы, ее искреннее непонимание призыва "Убей врага!" в газетах и стихах военной поры. Разговор состоялся острый: как сегодня рассказывать школьникам о войне. Учителя, библиотекари, музейщики, архивисты делились конкретным опытом: как они доносят учащимся правду, как сохраняют память о войне.

Организовали Школу историков "Великая Отечественная: факты и фейки". И каждую субботу (до карантина) в городской библиотеке собираются старшеклассники алматинских школ, слушают лекции, анализируют, работают в Архиве Президента, готовят собственные проекты, главная тема которых - конкретная проблема войны.

Мы, подвижники, которым не все равно, как воспринимает современная молодежь нашу общую историю, объявили конкурс эссе, рисунков и видео "Если писать о войне...". Главное условие - только семейные истории.

Конкретными фронтовыми историями заинтересовался Архив Президента.

Считаю, что только так - изучив личное, проанализировав социальное - и можно сформировать правдивое отношение к какому-либо событию. Память истории священна. И нам надо ее сохранить. Ведь если войну забывают, начинается новая война".