Франция и Испания впервые с начала эпидемии COVID-19 открыли границу

Сегодня Франция и Испания впервые после начала в Европе эпидемии COVID-19 открыли общую границу, между странами возобновилось автомобильное движение.

Запрет на пересечение границы был снят с испанской стороны в полночь, сообщает ТАСС. А Франция объявила о возможности пересечения её границ для граждан ЕС еще с 15 июня. В настоящее время движение автомашин на пропускном пункте Пертюс более активно в направлении Франции, чем в Испанию. Многие каталонцы едут к родственникам в Окситанию. Французы же в основном направляются в Испанию за покупками - цены на ряд видов продовольствия, в частности, мясо, там значительно ниже. Также в Испании дешевле табачные изделия и алкоголь, парфюмерия.

Запрет на сообщение между этими двумя странами Евросоюза действовал в течение почти 100 дней.

Напомним, что в Испании за время пандемии от коронавируса умерли 28 322 человека, а во Франции число погибших от инфицирования COVID-19 достигло 29 633 граждан.