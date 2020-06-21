Французский историк: "Без СССР с Гитлером бы не справились"

- Мне, как историку, статья российского президента интересна, в частности, тем, что в ней четко изложен концептуальный подход России к вопросам поддержания мира на земле. Абсолютно ясно, что как раньше, так и сейчас, ваша страна придерживается курса на решение тех или иных конфликтных ситуаций именно мирным путем. На мой взгляд, так уж природой заложено, что россиянам и их руководителям претят какие-либо экспансионистские намерения, чего, кстати, я не могу сказать о Западе. В первую очередь это касается США, примеров чему предостаточно как в прошлом веке, так и в нынешнем.

Если говорить о вкладе СССР в разгром фашистской Германии, то его трудно переоценить. Он огромен. Как огромна и трагедия вашего народа, потерявшего в той войне, которую вы справедливо называете Отечественной, 27 миллионов человек. Я думаю, что за всю многовековую историю страны, включая татаро-монгольское нашествие, все предыдущие войны, на долю ваших соотечественников никогда не выпадали столь драматические, тяжелейшие испытания, как в первой половине сороковых годов прошлого столетия.

Однако, как мне представляется, плодами той виктории в большей степени удалось воспользоваться Соединенным Штатам, которые вышли из войны куда более мощной державой по сравнению с тем, чем она являлась ранее. Именно США извлекли, скажем так, наибольший "профит" как в экономическом, так и в геополитическом плане.

Но нацизму как явлению хребет сломал вне сомнений именно Советский Союз! Без него западным союзникам, вероятнее всего, не удалось бы справиться с Гитлером. Не исключаю, что в этом случае им пришлось бы пойти на сепаратный мир или прибегнуть к ядерному оружию, сбросив на Германию не две бомбы, как было в Японии, а куда больше. Можно себе представить, какие ужасные последствия это имело бы для Европы.

Знаете, мне всегда были интересны вопросы, связанные с военно-исторической тематикой. И вот что я должен отметить. Конечно, в первый период той страшной войны Красная армия несла большие потери, но затем маятник качнулся в другую сторону. И произошло это, несомненно, благодаря самоотверженности советских солдат. Но не только. Я убежден, что свою роль сыграли и блестящие теоретические наработки советской военной школы конца 20-х - середины 30-х годов, которой тогда не было равной в мире. Несмотря на сталинский террор, из-за которого пострадал целый ряд представителей этой школы, такие советские полководцы, как Рокоссовский, Жуков, Шапошников и другие смогли на полях грандиозных битв воплотить эту передовую "науку побеждать" в жизнь и сокрушить вермахт.

В своей статье российский лидер обвинил Запад в проявлениях исторического ревизионизма в отношении тем Второй мировой войны и ее итогов. Замечу, что это было и раньше, сразу после того, как была развязана "холодная война". Целью такой ползучей ревизии было стремление принизить вклад Советского Союза в разгром фашизма, причинив тем самым вред его имиджу, а сейчас - имиджу России, являющейся правопреемницей СССР.

В таком же ключе следует рассматривать попытки, как это было сделано в прошлогодней резолюции Европарламента, возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны одновременно на нацистскую Германию и СССР, что абсолютно недопустимо как с фактической, так и исторической точек зрения.