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21.06.2020 10:55
Рубрика: В мире

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за 6 миллионов долларов

Текст: Александр Гусаров

Электроакустическую гитару легендарного американского рок-музыканта Курта Кобейна продали на аукционе в США за рекордную сумму в 6 миллионов и 10 тысяч долларов.

Фото: youtube.com/Куртки Кобейна
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Торги принадлежавшими основателю панк-рок группы Nirvana личными вещами организовал аукционный дом Julien's Auctions, специализирующийся на продаже личной собственности звезд американской эстрады и кино.

Как сообщается в поступившем в "РГ" пресс-релизе, прошедшие в Беверли Хиллз двухдневные торги поставили сразу несколько мировых рекордов по стоимости ушедших с молотка лотов.

В их числе знаменитая гитара Кобейна модели Martin D-18E, на которой он исполнял свои популярные композиции на концерте телеканала MTV в 1993 году - за пять месяцев до своей трагической смерти. Всего было выпущено около 300 таких гитар.

Уточняется, что специально кастомизированный Кобейном музыкальный инструмент изначально оценивался в 1 миллион долларов, но в итоге был продан в шесть раз дороже. Его покупателем стал Петер Фридман - основатель компании RØDE Microphones. Теперь новый обладатель легендарной гитары намерен представить ее в качестве основного предмета экспозиции в ходе планируемого выставочного тура по ведущим частным галереям мира.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что Курт Кобейн являлся фронтменом группы Nirvana и одним из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Группа распалась в 1994 году после смерти Кобейна.

Общий тираж проданных записей коллектива с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

В мире США Культура Музыка Рок РГ-Видео

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