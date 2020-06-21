Госдума рассмотрит поправки о воспитании школьников

Рассмотрение важного документа накануне Парада Победы - это символично, оценил министр. Ведь воспитание школьников как раз должно быть направлено на формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. В списке ориентиров также - уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Другие цели воспитания - бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

Законопроект, как подчеркнул Кравцов, возвращает воспитанию ведущую роль в системе образования. Ведь ее задача- сформировать личность, напомнил министр. "Нельзя разрывать этот процесс на воспитание в семье и школе", - заявил он.

Вместе с экспертами минпросвещения уже подготовило примерную программу воспитания. Школы смогут составлять собственные программы, основываясь при этом на ориентирах от государства. Кроме того, должны учитываться мнения родительских комитетов и советов учащихся.

Никоим образом документ не повышает нагрузку на учителей, подчеркнул также Кравцов. Принятие закона, по его словам, позволит уйти от формализма в воспитательной работе.

"Актуальность вопроса очевидна, достаточно вспомнить акты вандализма и проявления неуважения к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны", - отметил лидер фракции Сергей Неверов. Принятие закона также поможет бороться с активным втягиванием молодых в движения, организованные криминалом и неонацистами.

Законопроект Владимира Путина будет принят в нынешнюю думскую сессию. уверен глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.