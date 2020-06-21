Греческий эксперт: Статья Путина прокладывает путь к более безопасному миру

Статья президента России Владимира Путина о главных уроках Второй мировой войны, опубликованная в том числе в одном из ведущих изданий Греции "Эфемерида тон Синдактон" ("Газета Редакторов"), предлагает детальное и целостное обсуждение причин, приведших к началу самого страшного конфликта 20 века. А извлекаемые российским лидером уроки из истории должны проложить путь к более безопасному миру в 21 веке. Такое мнение в беседе с "РГ" высказал старший научный сотрудник Международного центра европейских исследований в Ницце и преподаватель Фракийского университета им. Демокрита в Греции Георгиос Дзогопулос.

"75-я годовщина победы над нацистской Германией должна объединить мир. Хотя торжественные мероприятия по этому поводу проходят в России, их суть глобальна. Статья президента России Владимира Путина утверждает неоспоримые факты: вклад Советского Союза в разгром нацистов был огромным и должен остаться в памяти и оцениваться с признанием, которого он заслуживает.

Георгиос Дзогопулос. Фото: cife.eu

Фраза "Советский фронт имел дело с четырьмя пятыми немецких танков и двумя третями немецких самолетов" показательна, потому что жестокость Адольфа Гитлера по отношению к СССР хорошо известна. Но статья президента Путина не снижает и важности той роли, которую сыграли союзники - в ней специально говорится о вкладе в общую победу США, Великобритании, Франции и Китая. Акцент на совместные усилия делает эту публикацию всеохватывающей.

Более того, президент Путин предлагает детальное и целостное обсуждение причин, приведших к началу Второй мировой войны. Нынешняя проблема в интерпретации истории заключается в слабости исследований и объединении различных факторов, которые могут объяснить исторические факты.

Хотя профессиональные историки, имеющие доступ к архивам, не попадают в эту ловушку, некоторые политики, напротив, оказываются в ней. И поэтому предпочитают придерживаться исторических фактов, которые отвечают только их интересам.

Статью президента Путина можно охарактеризовать в сравнительной или комбинаторной логике. Она выходит за рамки пакта Риббентропа-Молотова и исследует, среди прочего, влияние переговоров Франции, Великобритании, Германии и Италии в Мюнхене в сентябре 1938 года (на которых Советский Союз отсутствовал), а также критические события в последующие месяцы.

Помимо морального обязательства чтить Советский Союз за проявленный его гражданами героизм в борьбе против нацистов и представления ряда новых факторов, приведших к началу Второй мировой войны, статья президента Путина извлекает уроки из истории для того, чтобы проложить путь к более безопасному миру в 21 веке. Повторение провала Лиги Наций, как упоминает российский лидер, может быть предотвращено в будущем. В случае, если пять членов Совета Безопасности ООН объединят свои силы не только для предотвращения новой войны, но и для сотрудничества в решении глобальных вызовов, таких как пандемии.

Вызывает беспокойство то, что взаимные подозрения между государствами мира усиливаются. Москва возглавила новую попытку "пятерки" выйти за рамки этой опасной тенденции и взглянуть в будущее. Международное сообщество не может не молиться за успех этого начинания".