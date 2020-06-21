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Александр Новак, министр энергетики России. Фото: Максим Блинов / РИА Новости Александр Новак, министр энергетики России. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Александр Новак, министр энергетики России. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Работающим пенсионерам продлят больничные

Соблюдающие самоизоляцию работающие пенсионеры в регионах, где продолжают действовать карантинные ограничения, смогут продлить электронные больничные. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Срок действия больничных - с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в их регионе. Оплачиваться больничные будут за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Восточный экономический форум в этом году отменен

Фонд "Росконгресс" сообщил об отмене этом году Восточного экономического форума (ВЭФ). Он должен был пройти во Владивостоке со 2 по 5 сентября. Форум был учрежден в 2015 году в целях развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С первого же года он стал одной из главных деловых и инвестиционных площадок в регионе. В 2019 году на ВЭФ было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 млрд рублей, не считая тех, сумма которых составляет коммерческую тайну. Следующий ВЭФ намечено провести в сентябре 2021 года.

Субсидии для перехода с бензина на газ удвоят

Кабмин расширил перечень крупных проектов, финансируемых за счет ФНБ

Правительство увеличит субсидирование расходов малого и среднего бизнеса, а также граждан по переводу автотранспорта с бензина на природный газ (метан) с 30% до 60%. С учетом программ поддержки "Газпрома", которые компенсируют еще 30% затрат перехода с бензина на газ, автовладельцам, решившимся на этот шаг, нужно будет оплатить лишь 10% от стоимости работ.

Из Москвы в Севастополь без пересадок

Поезд "Таврия", следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, с 1 июля будет делать остановку в Москве. Продажи билетов в столицу и из нее на этот маршрут начнутся с 22 июня. Останавливаться поезд будет на Казанском вокзале. По дороге в Севастополь поезд будет прибывать в столицу в 22.45, стоянка - 53 минуты. На обратном пути в Москве "Таврия" окажется ночью, в 01.30, время стоянки - 39 минут.

"Россия" возобновляет полеты на курорты

Авиакомпания "Россия" возобновляет полеты на курорты черноморского побережья - в Анапу, Симферополь и Сочи, а также в Калининград.

Средняя цена Urals в этом году составит 35 долларов

Фото: iStock
Новая инфраструктура становится стимулом для развития экономики

Средняя цена российской нефти марки Urals в 2020 году составит около 35 долларов за баррель, сказал глава минэнерго Александр Новак в интервью германскому изданию Handelsblatt. Цена отсечения в российском бюджете, до преодоления уровня которой доходы от экспорта нефти поступают в казну, составляет 42,4 доллара за баррель Urals.

Цитата

Александр Новак, министр энергетики России:

Для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" используются все возможные технические средства, экономически и инвестиционно проект уже готов.

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