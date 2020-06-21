Идеи Владимира Путина об усилении международного сотрудничества могут стать новым мировым мейнстримом

Противоречия, вызванные геополитическими, экономическими, культурными и религиозными факторами, остаются прежними и ведут к формированию "линий напряженности" в тех же зонах, что и в первой половине XX века.

Амбиции государств, которые ничто не сдерживает, ведут к конфликту или, как пишет В.Путин, "исторически присущему мировому развитию соперничеству". И самым действенным лекарством он называет международное сотрудничество.

Но нарастание внутренних противоречий между государствами приводит к фактическому ослаблению мандата наднациональных структур: сегодня снижение роли ООН является признанным фактом и объектом дипломатических дискуссий, а роль документов, принятых ключевой для обеспечения мировой безопасности структурой - Советом Безопасности ООН, принижается.

Статью Владимира Путина нельзя воспринимать иначе как этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего, которые поставила перед нами самая кровопролитная война в истории.

Этот разворот включает не только снижение роли международного сотрудничества, но и ревизию запрета героизации антигуманных, людоедских режимов - таких, каким был режим гитлеровской Германии. Сегодня, в канун годовщины 22 июня 1941 года, ответственные руководители стран, чьи граждане принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, должны подтвердить неприемлемость и недопустимость неофашистской идеологии.

Меня, гражданина Украины, эмоционально особенно задел фрагмент в статье, где говорится о феномене кровавой подлости, "когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают". Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года, когда были сожжены 48 человек, содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности. Что это, как не одно из многих проявлений глумления над исторической памятью? В этом ряду и снос памятника маршалу Коневу в Праге, и демонтаж барельефа маршалу Жукову в Одессе - все это акты символического насилия, направленные на установление идеологического господства над населением.

Мне хорошо понятны те чувства горечи и обиды, которые переполняют украинских, польских, чешских ветеранов, ветеранов из прибалтийских государств, чьи жертвы и усилия, направленные на то, чтобы мы могли жить в мире, втаптываются сегодня в грязь. В V веке до н.э. древнегреческий поэт Симонид Кеосский сказал: "Для полного счастья человеку надобно иметь славное отечество". И с этим невозможно не согласится. Вот почему наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая этого года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Цель этого движения - разоблачение попыток фальсификации истории, защита исторической памяти и недопущение забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны.

Об этом подвиге в те дни когда Красная Армия освободила Освенцим один из лучших сынов украинского народа Александр Довженко записал в дневнике: "Советский народ весь воспитан в стремлении к подвигу. И вся его жизнь, неизвестная и непонятная никаким иностранцам и глубоко скрытая от них, это жизнь подвижников, протекавшая именно в направленности подвижничества. Четверть столетия этой жизни, полной событий беспримерных, лишений и ограничений во имя всемирного счастья, были как бы подготовкой к исполинскому подвигу, потрясшему на долгие века весь мир".

Cтатья Владимира Путина, который не просто заявляет о своей позиции, а предметно, приводя исторические факты, аргументирует ее, представляет не только научную, но и практическую ценность для нашего движения, ставящего своей целью как раз защиту исторической памяти. А для Украины, которая называет улицы городов и сел в честь соратников фашистов, которые несут ответственность за расправы над мирным населением, такая постановка вопроса является вызовом и может стать поводом к переоценке роли исторических деятелей и событий, что найдет поддержку подавляющего большинства граждан. Позиция нашей партии остается твердой, последовательной и принципиальной - героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима.

Итоги Великой Отечественной войны, ставшей генеральным сражением Второй мировой, привели к созданию новой архитектуры мира, которая просуществовала неизменной в течение полувека и доказала свою эффективность. В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает В.Путин.

Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям.