Исход президентской борьбы в Польше решит второй тур

За неделю до первого тура выборов президента Польши стало ясно, что второго тура не избежать. А победа действующего главы государства Анджея Дуды под все большим вопросом.

В президентских выборах, которые состоятся в воскресенье, 28 июня, принимают участие 11 кандидатов. И хотя в первом туре лидирует Анджей Дуда, результаты опросов показывают, что отданных за него голосов, скорее всего, не хватит для победы.

Дело в том, что на выборах главы государства побеждает тот кандидат, за которого проголосовали больше половины жителей страны, пришедших на избирательные участки. За Дуду, по данным опросов всех авторитетных исследовательских центров в Польше, готовы проголосовать около 40 процентов избирателей. Его главному оппоненту - мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому - опросы дают 30 процентов голосов. На третьем месте оказались сразу двое с примерно одинаковыми результатами в районе 8-9 процентов голосов - журналист и телеведущий Шимон Холовня и представитель польской крестьянской партии Владислав Кощиняк-Камыш.

Таким образом, итоги президентских выборов можно будет подвести лишь после второго тура, который, скорее всего, пройдет 12 июля. И вот тут, если верить опросам, сложилась парадоксальная ситуация: любой из трех оппонентов действующего президента мог бы выиграть у него, даже если в первом туре кандидат был далек от пьедестала. Например, Шимон Холовня, который, по данным центра Polister, в первом туре получит чуть больше 10 процентов голосов, во втором туре может рассчитывать на 48 процентов при 44 у Анжея Дуды. А Рафал Тшасковски и Владислав Кощиняк-Камыш в поединке с действующим главой государства имеют равные с ним шансы.

Поскольку по правилам во второй тур выходят кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, битва за президентское кресло, вероятно, разыграется между президентом Польши и мэром Варшавы. Шимон Холовня уже сообщил, что "из двух зол выберет меньшее", и во втором туре поддержит Тшасковского. Однако исход поединка еще не предрешен.

Согласно опросам, в первом туре Дуда победит, но необходимого большинства не наберет. А во втором шансы на победу у него и конкурентов уравниваются

Польские центры исследований общественного мнения, которые традиционно очень точно предсказывают расклад сил на парламентских выборах, во время выборов президента почему-то очень часто крупно ошибаются. Так, на выборах в 2015 году опросы предсказывали победу бывшему тогда президентом Брониславу Коморовскому. По опросам, он должен был получить 40 процентов голосов, а Дуда - на 10 процентов меньше. В реальности Дуда обыграл Коморовского уже в первом туре, а во втором окончательно разгромил его с перевесом в три процента - 51,5 против 48,5.