Испания переходит к "новой нормальности"

В Испании официально начался период постковидной реальности, "новой нормальности", как говорят в самом пиренейском королевстве. Сегодня в полночь по местному времени закончилось действие режима чрезвычайного положения, действовавшего с 14 марта. А это значит, что испанцы могут вернуться практически к обычной жизни, практически - потому что ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса или разработана эффективная схема лечения.

Так, обязательным остается использование масок в общественных местах, где не возможности соблюсти дистанцию в 1,5 метра с другими людьми. Однако в этом правиле есть несколько исключений. Оно не касается людей с респираторными или другими заболеваниями, состояние которых может усугубиться при использовании маски, а также тех, кому в связи со своим физическим состоянием сложно самостоятельно одевать и снимать маску.

Поскольку с 21 июня испанцы получили возможность свободно перемещаться по стране, защитные средства необходимо носить при пользовании любым общественным транспортом, воздушным, морским, автобусным или железнодорожным. Это правило распространяется также на пассажиров личных автомобилей, если в нем едут не проживающие совместно люди.

Невыполнение обязательства по ношению масок будет считаться незначительным правонарушением и наказывается штрафом в размере до 100 евро.

Возобновляющие работу компании должны принять меры по очистке и дезинфекции рабочих мест, обеспечить сотрудников мылом, водно-спиртовыми гелями и другими средствами гигиены. При этом предпочтительным считается перевод части персонала на удаленную работу. Если это невозможно, необходимо предпринять меры, чтобы работники и посетители соблюдали все ту же дистанцию в 1,5 метра, рекомендованную минздравом. Распространяется это требование также на магазины, отели, рестораны, музеи и библиотеки.

Стоит отметить, что ответственность за соблюдение этих и других норм ложится на власти регионов. Правда, автономиям позволено также устанавливать свои ограничительные и санитарные меры, если это необходимо. Это условие было прописано правительством в связи с тем, что из карантина сегодня выходит лишь чуть более половины испанских провинций (всего их 50), большинство оставшихся это сделают через неделю, а Мадрид, Барселона и несколько провинций Кастилии и Леона - в начале июля.

Так, в столице пока ограничено количество посетителей, которых могут принять рестораны, закрыты дискотеки, детские сады и бассейны, хотя в других регионах они уже возобновили свою деятельность.

Также с 21 июня Испания открывает границы со странами Шенгенской зоны, за исключением Португалии. Португальцы попросили подождать до 1 июля, дня, когда будут открыты границы со странами, которые находятся за пределами Европейского союза. Примечательно, что первых иностранных туристов пиренейское королевство начало принимать еще неделю назад. В качестве эксперимента несколько тысяч граждан ФРГ пустили на Балеарские острова.

Все въезжающие в страну должны будут проходить в аэропортах тройной контроль - предоставить сведения, где они будут находиться, пройти проверку температуры и "визуальный контроль". Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то пассажира отправят на медицинский осмотр.

Стоит отметить, что карантин, который был введен в Испании 14 марта, был самым жестким в Европе. По словам премьер-министра Педро Санчеса, благодаря ему удалось спасти тысячи жизней. В марте и апреле испанцам разрешалось выходить на улицу только в крайней необходимости: за продуктами питания, лекарствами, посещения врача или для помощи родственникам. Правда, также можно было выносить мусор и выгуливать собак, чем иногда пользовались для нарушения жестких условий режима карантина. Однако за этим строго следила полиция, выписывая нарушителям штрафы в размере от 600 евро.

Благодаря этому пик эпидемии коронавируса был пройден в начале апреля (8 апреля был зафиксирован максимальный уровень смертности - 950 человек за одни сутки). С тех пор количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования и летальных исходов постепенно снижалось, что позволило в начале мая начать поэтапный выход из карантина, предусматривающий четыре фазы. Сначала людям разрешили совершать прогулки и заниматься спортом на улице, затем открылись магазины, кафе рестораны, музеи, театры, пляжи и бассейны.

Согласно последним данным минздрава, в Испании с 20 февраля было зарегистрировано 245938 случаев заражения коронавирусом, 28322 человека скончались. Однако по мнению экспертов, реальные цифры гораздо выше. Как следует из исследований, проведенных в том числе министерством здравоохранения, коронавирусом могли переболеть около 5 процентов населения страны, то есть не менее 2,3 миллиона человек. При этом признается, что в статистике по смертности могли не попасть те, у кого не проявились симптомы и кого просто не проверили на COVID-19. По данным Национального института статистики Испании, смертность в этом году увеличилась на 24 процента, а это значит, что жертв коронавируса может быть на 15 тысяч больше, чем это сейчас признается властями. Речь идет чаще всего постояльцах домов престарелых, которых просто не проверяли на коронавирус из-за перегрузки системы здравоохранения. В связи с эти прокуратура возбудила порядка 200 дел.

Тем временем группа адвокатов направила в Верховный суд иск от имени трех тысяч родственников жертв коронавируса, которые обвиняют правительство в целом и премьер-министра в частности в "безответственном и пренебрежительном бездействии и запоздалых действиях при управлении кризисом в области здравоохранения".

Стоит отметить, что претензии вполне обоснованы, ведь в самом начале эпидемии приемные отделения больниц оказались переполнены, в отдельных случаях люди были вынуждены ожидать своей очереди прямо на полу. Медикам не хватало различных защитных средств, приходилось использовать даже мусорные пакеты вместо халатов. Из-за этого коронавирус подхватили несколько десятков тысяч медработников.

В настоящее время ситуация улучшилась, однако испанцы считают, что страна не готова ко второй волне коронавируса, которую прогнозируют эксперты. Согласно опросу, проведенному Sigma Dos, этим обеспокоены 79 процентов граждан Испании. 49 процентов респондентов заявили, что предпринятых мер недостаточно, чтобы справиться с повторной волной заболевания.