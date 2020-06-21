Историк США о статье Путина: Забывчивость Запада укрепляет пагубные тенденции в мире

Что, на ваш взгляд, хотел президент России выразить этой статьей? Какова ее главная мысль?

Питер Кузник: Важный анализ, который провел Владимир Путин, раскрывает и развенчивает опасные мифы и попытки отбеливания истории Второй мировой войны, распространенные во многих странах. Я в своих лекциях по истории выделяю три таких мифа: вера в то, что нацистов разгромили США и Великобритания; вера в то, что атомные бомбардировки не только положили конец войне на Тихом океане, но и были оправданы, поскольку предотвратили вторжение Японии, которое обернулось бы миллионными жертвами среди американцев и японцев; вера в то, что применение силы и расширение территориальной власти СССР во время и после войны были причинами начала "холодной войны".

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Президент Путин эффективно разложил по полкам первый из этих мифов, продемонстрировав, что именно СССР ценой 27 миллионов жизней и масштабного опустошения принадлежит львиная доля заслуги в уничтожении нацистской военной машины. Он также предлагает альтернативный взгляд на историю периода между 1919 и 1939 годами, который оспаривает утверждения Запада о тех событиях. При этом он опирается на документы. С некоторыми из них я, честно говоря, не знаком, нужно исследовать их.

В целом эта точка зрения предоставляет необходимую корректировку значительной части того, что преподается на Западе. Президент Путин также завершил статью сильным призывом к проведению саммита мировых лидеров для обсуждения многочисленных вызовов, стоящих сегодня перед человечеством. С удовольствием подписался бы под таким призывом.

Какие мысли в этой статье нуждаются в разъяснении в сегодняшней Америке? Что общественность позабыла о Второй мировой и ее первопричинах?

Питер Кузник: Этот урок истории, который дал Путин, частично совпадает с теми мыслями, которые я и режиссер Оливер Стоун проводили в наших книге и сериале, пытаясь скорректировать фальшивое и искаженное понимание истории, которое передается младшему поколению в школах, прессе и через массовую культуру на Западе и, особенно, в США.

Как объясняет Путин, в основном советский народ разгромил Германию и ее союзников. На протяжении войны против США и Великобритании действовали десять немецких дивизий, в то время как против СССР - более 200. Президент США Франклин Рузвельт обещал открыть второй фронт в Европе до конца 1942 года, но Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем саботировала эту идею, чем разозлила американских генералов Джорджа Маршалла и Дуайта Эйзенхауэра. Они критиковали предложенную в качестве альтернативы кампанию в Северной Африке, которую Маршалл назвал "периферийным кучкованием". Они знали, что для победы в войне необходимо атаковать Гитлера напрямую. Но открытие второго фронта затянулось на полтора года, в течение которых СССР в основном в одиночку перевернул ход войны и обернул Германию в бегство по Европе. Никто не отрицает, что США, Великобритания и прочие внесли свой вклад в окончательную победу. Это было общее усилие. Но то, сколь многие сейчас уверены в том, что именно им принадлежат лавры победы, очень расстраивает.

Во время войны многие американцы воспевали жертву Советского Союза и благодарили его народ за героизм. Например, в 1942 году главный обозреватель литературы газеты The New York Times Оливер Прескотт написал: "Огромный арсенал вооружений, боевые умения и восхитительная храбрость Красной Армии стали решающими факторами в спасении человечества от попадания в рабство к нацистам. Наш долг благодарности миллионам русских солдат, которые сражались и погибли в этой войне и продолжают это делать, невозможно оценить или выразить". Та жертва, которую принес советский народ, практически непостижима. Президент Джон Кеннеди в своем выступлении в июне 1963 года в Американском университете, где он фактически призвал к окончанию "холодной войны", выразил это так: пережитое Советским Союзом эквивалентно тому, как если бы уничтожить все на территории США к востоку от Чикаго.

Но молодые американцы не знают этой истории. Я как-то провел среди учащихся анонимный опрос о потерях Америки и СССР во Второй мировой войне. Средний ответ - 90 тысяч американцев (на самом деле около 300 тысяч) и 100 тысяч русских (на самом деле 27 миллионов). Хотя для меня не секрет, что американцы не знают историю, но это даже меня шокировало. Я им привожу такую параллель: 27 миллионов - это столько же потерянных жизней, как если бы теракты 11 сентября 2001 года повторялись ежедневно на протяжении 24 лет. А мы помним, как администрация Джорджа Буша-младшего отреагировала на те атаки террористов, в которых погибло около 3 тысяч человек.

Согласно одному из соцопросов в 2015 году, только 13 процентов европейцев называли роль СССР решающей для победы в войне. Причем в Германии тех, кто так считает, около 17 процентов, а во Франции - только 8 процентов. В США их порядка 11 процентов.

Такое историческое помрачение сознания не только постыдно - оно опасно и усиливает самые пагубные тенденции в современном мире.

Каково будущее держав, разгромивших нацистскую Германию и ее союзников? Смогут ли они вновь работать вместе, чтобы сохранять мир? Как вы оцениваете идею саммита "пятерки" СБ ООН, предложенную Москвой?

Питер Кузник: У меня большие надежды на саммит, предложенный президентом Путиным. Я поддерживаю эту идею и порицаю опасный национализм, охвативший сегодняшний мир. Если человечеству нужен был будильник, напоминающий о взаимной связи, то, надеюсь, пандемия сыграла эту роль. Произошедшее в удаленном уголке Китая, о котором прежде никто не слышал, повлияло на всю планету.

И тем не менее, Трамп говорит о том, чтобы вновь сделать Америку великой, Си Цзиньпин хочет сделать великим Китай, Нарендра Моди - Индию, и так далее. Но в таком мире никто из нас великим не будет до тех пор, пока мы все не станем в какой-то степени великими. Сегодня перед нами как глобальной популяцией стоят экзистенциальные угрозы: ядерное оружие, изменение климата, пандемии. Ни один из этих кризисов не решить внутри границ одной страны. Дональд Трамп стал заметным возмутителем спокойствия на мировой арене, о чем я говорил еще в 2016 году, но и других хватает. Нам необходимо приспособиться к той реальности, что американская однополярность ушла в прошлое. Мы живем в многополярном мире и должны научиться идти вместе и решать общие проблемы. Наши разногласия бледнеют в сравнении с общими интересами. Необходимо заниматься вопросами войны и мира, положить конец этим бесконечным конфликтам, несущим человеческие страдания. Необходимо сократить расходы на оружие и военные базы в мире, который нуждается в инвестициях в жилье, продовольствие, здравоохранение, охрану окружающей среды и прочие сферы, поддерживающие жизнь.

США и России следует продлить Договор СНВ о стратегических вооружениях и восстановить другие соглашения, включая Договоры по ПРО и РСМД, Договор об открытом небе, сделку по ядерной программе Ирана (из всех этих соглашений США вышли в одностороннем порядке - прим. "РГ"). Если саммит, предложенный Путиным, станет началом пути к этому, то ему следует вручить Нобелевскую премию мира. Я бы с радостью поддержал это несмотря на то, что по каким-то вопросам придерживаюсь противоположного мнения. Мир остро нуждается в лидерстве, кто-то должен взять на себя эту роль. Мы видим, что Дональд Трамп морально неспособен на это.

Какой может быть реакция американской общественности на публикацию статьи президента России?

Питер Кузник: Думаю, те, кто прочитает статью, будут удивлены этой историей. Русофобы назовут это русской пропагандой. Часть историков в лучшем случае посчитает это неполной версией. Но, надеюсь, найдется немало тех, кто будет готов переосмыслить историю, которую им преподавали в школе. Я работаю над тем, чтобы американцы заново задумались об истории атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которая вот уже 75 лет обернута в мантию патриотической лжи. Это не менее важно. Если президент Путин обратит внимание и на эту тему, будет здорово.