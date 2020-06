Историк США о статье Путина: Забывчивость Запада укрепляет пагубные тенденции в мире

Сегодняшние представления американцев и жителей других стран Запада о Второй мировой войне очень далеко ушли от тех оценок, которые зафиксированы в исторических документах и публикациях середины XX века. О том, чем опасна такая забывчивость и почему важна статья президента Владимира Путина, опубликованная в "Российской газете" и журнале The National Interest, обозреватель "РГ" побеседовал с профессором Питером Кузником, преподающим историю в Американском университете. Тема сегодняшнего восприятия Второй мировой американской общественностью хорошо знакома этому историку, вместе с режиссером Оливером Стоуном подготовившему нашумевшие книгу и документальный сериал "Нерассказанная история США" (англ. Untold History of the United Stated).