Как будут работать фитнес-центры и бассейны после карантина

Фитнес-центры и бассейны должны открыться на третьем этапе снятия ограничений. В Кировской области, Сахалине, Татарстане они уже возобновили работу, в столице это запланировано на 23 июня. В некоторых регионах решения о восстановлении работы клубов пока не приняты либо сдвинуты на август. К примеру, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обсуждается открытие объектов фитнеса осенью. В Краснодарском крае разрешили работу только клубам площадью менее 300 кв. м.

Открываться фитнес-центры будут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Абонементы пролонгируются на срок простоя. Решение о предварительной записи клиентов клубы будут принимать самостоятельно. Главная рекомендация для посетителей - соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра. Для этого расстояния между тренажерами увеличат либо сделают специальную разметку. После каждого клиента будет проводиться дезинфекция, обработка поверхностей. Это касается не только тренажеров, но и всего спортивного оборудования, включая снаряды для аквааэробики.

Занятия в залах будут проходить в небольших группах - с учетом 4 кв. м на одного человека. Тренироваться посетители смогут без масок и перчаток, пояснила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Эти средства защиты понадобятся при входе клуб и во время пребывания в раздевалках. Если занятие индивидуальное, то тренер будет находиться на безопасном от клиента расстоянии. При этом демонстрировать упражнения он сможет без маски, отметила Киселева.

В бассейнах на одного человека должно приходиться 5 кв. м на зеркале воды. Количество единовременно плавающих рассчитывается из размера бассейна. Загрузку на дорожках будут контролировать дежурный инструктор и рецепция, говорит глава сети клубов "ОранжФитнес" и "СитиФитнес" Анастасия Юсина.

Фитнес-бары и кафе пока решено не открывать.

Полотенца клиентам, если это предусмотрено правилами клуба, будут выдаваться в индивидуальной упаковке.

Весомую часть затрат составит покупка средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Их запас должен быть сделан минимум на пять дней. По словам Юсиной, речь идет о сотнях тысячах рублей в месяц. Затраты одного клуба на дезинфицирующие и защитные средства составят минимум 250 тыс. рублей в месяц. По расчетам сети клубов World Gym в России, на покупку специальных приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях для спортивного проекта площадью 2 тыс. кв. м нужно заложить в расходную часть еще 1,5-2 млн рублей.

Посетителям фитнес-клубов разрешат заниматься без масок

Сложнее в преддверии открытия найти компромисс с арендодателями - не все из них готовы предоставить отсрочку по оплате арендной платы, отмечает генеральный директор сети клубов "Территория Фитнеса" Александр Колмыков.

Из-за длительного простоя отрасль потеряла 15-20% игроков по стране, к концу года число обанкротившихся объектов фитнеса может увеличиться до 70%, говорит Ольга Киселева. До начала пандемии в России насчитывалось около 13 тысяч объектов фитнеса, более трех тысяч из которых относилось к мультифункциональным комплексам с бассейнами. "Сейчас судьба отрасли зависит в том числе от того, как и когда начнутся открытия на местах. В регионах пока тяжелая ситуация, диалог с властями на местах идет непросто", - подчеркнула Ольга Киселева.