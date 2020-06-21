Коалиция США объявила об уничтожении трех лагерей ДАИШ в Ираке

Коалиция во главе с США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Об этом говорится в заявлении Совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость".

Отмечается, что удар был нанесен 19 июня в Вади Аш-Шай (провинции Киркук), пишет РИА Новости. Этот сельский район на севере Ирака известен тем, что здесь расположены укрытия террористов. С тех пор как иракские силы безопасности и "Сирийские демократические силы" уничтожили последний укрепленный район ДАИШ весной прошлого года, боевики начали использовать укрытия в сельских районах.

По словам официального представителя коалиции полковника Майлза Кэггинса, каждый прицельный авиаудар коалиции проводится по запросу правительства Ирака.