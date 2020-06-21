Крашенинников: Отказ оплатить выходной в день голосования - нарушение закона

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников в ходе "горячей линии" с читателями "РГ" сообщил, что с работодателей, не оплативших выходной в день голосования по поправкам в Конституции, можно будет взыскать компенсации.

"Если он откажется оплачивать, то нарушит закон. Это точно будет предано огласке. Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права, - сказал Павел Крашенинников, отвечая на вопрос читателя "РГ". - Это будет грубое нарушение трудовых прав. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать. Если начнут, будем помогать гражданам взыскивать эти деньги. Уверен, что подключатся к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также прокуратура и трудовые инспекции".

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