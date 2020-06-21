Крашенинников: Поправки в Конституцию не лишат права жаловаться в ЕСПЧ

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников в ходе горячей линии с читателями "РГ" опроверг опасения, будто вынесенные на общероссийское голосование поправки лишают граждан возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека.

"Нет, мы не отказываемся от приоритета международного права над нашими законами, - пояснил Павел Крашенинников. - Но сейчас мы говорим о том, что Конституция, как основной закон государства, выше. Если нормы международного права противоречат Конституции, то будет действовать Конституция. Если нормам международного права противоречат нормы наших федеральных законов, будут действовать нормы международного права. Россия остается участницей всех конвенций, к которым она присоединилась, и у граждан остается возможность обращения за судебной защитой в Европейский суд по правам человека".

При этом Павел Крашенинников подчеркнул, что существует особая процедура признания Россией норм международного права. Это значит, что вовсе не каждая норма, принятая какими-то международными инстанциями, автоматически начинает работать и в нашей стране.

"Что такое нормы международного права в России? Какие действуют? Нам надо понимать, что конвенции, договоры, любые уставы: есть процедура, когда Россия к ним присоединяется. Процедура эта называется ратификация, - говорит Павел Крашенинников. - Мы принимаем в парламенте закон о ратификации той или иной конвенции, того или иного договора. И после принятия, после ратификации он становится составной частью нашего правового поля. И вот эти нормы становятся выше федеральных законов. Но не выше Конституции. На это я обращаю внимание".

Иными словами, в нашем правовом поле действуют только те международные нормы, которые Россия признала. Вряд ли среди этих норм сегодня можно найти такую, которая бы противоречила нашей Конституции. Однако в ходе толкования этих норм подчас возникают разночтения у различных инстанций.

"Есть история, которая называется трактовка, - поясняет Павел Крашенинников. - Например, мы ратифицируем устав какой-то организации, куда мы вошли. Все вроде хорошо, но возникают ситуации, когда различными инстанциями трактуются нормы этого устава. И по поводу этих трактовок возникает спор. Спор, который влияет на права граждан, юридических лиц и т.д. Мы должны иметь инструментарий, который бы этот спор разрешил. В поправках к Конституции такой инструментарий есть. Там говорится, что если возникает дискуссия, такой спор по поводу соотношения норм того или иного международного договора и нашей Конституции, то спор разрешает Конституционный Суд, который должен вынести решение: что здесь так, что здесь не так".

Россия по-прежнему признает юрисдикцию ЕСПЧ и будет выполнять его решения. В случае же спорных ситуаций появляется правовая процедура их разрешения.

"Кроме того, обращаю внимание на еще одну из поправок к Конституции - первую часть новой статьи 67.1. В ней говорится о том, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР, в том числе это касается членства в международных организациях, например, Организации Объединенных Наций, - рассказывает Павел Крашенинников. - Советский Союз заключил много международных договоров и конвенций. К примеру, есть знаменитая конвенция о правах ребенка. Мы к ней присоединились в 1989-м году. Я считаю, что это просто великолепный международный документ. Эта Конвенция многое перевернула в сознании в нашей стране по поводу защиты детей".

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