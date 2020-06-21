Крашенинников: Потребуется перестройка законодательства о здравоохранении

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников в ходе "горячей линии" с читателями "РГ" сообщил, что предлагаемые поправки создают социальный вектор развития государства по многим направлениям.

"Речь идет о внесении изменений в нормы, связанные с предоставлением медицинских услуг, доступности здравоохранения, также речь идет об изменении отношения к образованию, чтобы в образовании воспитательная функция занимала не меньше места, чем, так называемая, образовательная услуга, - сказал он. - В поправках много норм, которые связаны с социальными гарантиями, с защитой прав семьи".

Продолжая отвечать на вопрос читателя, он сообщил, что доктор Рошаль предложил норму об обеспечении доступности медицинской помощи. "Есть отдельные положения, связанные с компетенцией Правительства в этом вопросе. Есть отдельная норма, которая связана с компетенцией субъектов федерации, муниципалитетов, - сказал Павел Крашенинников. - Эти нормы должны развиваться в законодательстве здравоохранения, в законодательстве, связанном с санитарным обеспечением. Мы обычно гордимся врачами, но хотелось бы гордиться все-таки системой здравоохранения. В законодательстве о здравоохранении предстоит серьезная перестройка. Считаю, нам действительно нужно перестраивать наше здравоохранение. И не с точки зрения экономики, а с точки зрения именно доступности. Опыт борьбы с коронавирусом доказывает это утверждение".

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