"Локомотив" обыграл "Оренбург" в дебютном матче Николича

Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.

Матч еще не начался, а уже произошел неприятный инцидент. Один из стюардов повел себя крайне невежливо против одного из журналистов, который намеревался снять что-то с трибуны. Стюард настиг представителя СМИ и ударил его по лицу. "Локомотив" принес извинения, стюарда уволили, но неприятный осадок остался.

Болельщики "Локомотива" с первых минут стали скандировать кричалки в поддержку Юрия Семина, контракт с которым не был продлен, а потом стали призывать к отставке генерального директора клуба Василия Кикнадзе. На 20-й минуте большая часть собравшихся в знак поддержки Семина покинули трибуны.

Встреча получилась боевой. Команды получили 7 предупреждений, арбитр матча также показал три красных карточки. Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте встречи. Его автором стал Алексей Миранчук.

В самом конце первой половины встречи был удален игрок хозяев Рифат Жемалетдинов, а во втором тайме досрочно отправились в раздевалку игроки "Оренбурга" Даниэль Мишкич и Андрей Малых.

В компенсированное время "Локомотив" получил право на пенальти, но Эдер не смог поразить ворота. После этого матча у "Локомотива" стало 44 очка, он идет на втором месте, отставая на 9 очков от "Зенита".