Лукашенко: Беларусь никогда не позволит переписать историю

Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память участников Великой Победы, которые спасли мир от коричневой чумы. Об этом заявил 21 июня Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен на месте одноименной деревни в Гомельской области. Она была сожжена нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Утром 14 января 1944 года, напоминает БЕЛТА, немецкий карательный отряд окружил деревню, местных жителей загоняли в дома, которые затем подожгли. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов, живыми бросали в огонь. Всего за один день было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. "Это двенадцать Хатыней!", - подчеркнул президент, добавив, что страна "сохранит подлинную историю в камне", несмотря на попытки некоторых государств сместить исторические акценты.

Среди молчаливых свидетелей преступлений фашистов в Беларуси, напомнил глава государства, о себе говорят Хатынь и Красный Берег, Тростенец и "Яма", Борки и Ола, братские могилы и каждый квадратный метр родной земли. "Они - хранители правды".

Президент выразил признательность всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса "Ола", в том числе молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб, всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник. В республике, констатировал он, еще "достаточно мест с трагической судьбой, не увековеченных в мемориале".

Александр Лукашенко возложил венок к центральному монументу мемориала и букет цветов к братской могиле советских воинов и мирных жителей, сожженных в деревне Ола.

В центре мемориальной зоны, сообщает агентство, установлен символичный крест и колокол. Рядом - звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых погибли в годы гитлеровской оккупации.