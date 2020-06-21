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21.06.2020 14:21
Рубрика: Спорт

Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен на 19 июля

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Динамо" перенесен из-за коронавируса у футболистов столичного клуба. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе РФС.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Запланированный на воскресенье матч в итоге решено перенести из-за того, что трое футболистов "Динамо" - Шарль Каборе, Клинтон Н'Жи и Себастьян Шимански - заболели коронавирусом.

Как только стало известно об этом, столичный клуб обратился к краснодарцам с просьбой о переносе, на что получили положительный ответ, несмотря на то, что "Краснодар" ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, и три очка команде явно не помешали бы. В воскресенье состоялось заседания бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о переносе встречи на 19 июля.

"Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС", - сообщили "Чемпионату" в пресс-службе "Динамо".

Стоит отметить, что "Краснодар" поступил следуя правилам справедливой игры, однако у "Ростова" теперь появится немало вопросов к РФС и РПЛ по поводу прошедшего матча с "Сочи", который получил отклики даже за границей. И было бы справедливо эту встречу переиграть. Однако на такой шаг вряд ли пойдут.

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