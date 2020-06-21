Минсельхоз разработал две подпрограммы, которые снизят импортозависимость отечественных аграриев по семенам и говядине. Такую задачу президент поставил в мае 2020 года, она заложена в нацплан поддержки и развития экономики, а также в "дорожную карту" к Доктрине продовольственной безопасности.

Речь, в частности, идет о подпрограмме развития селекции и семеноводства масличных культур. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров растительных масел и производителей подсолнечника. Однако по семенам мы серьезно зависим от импорта. По данным минсельхоза, доля отечественных сортов и гибридов подсолнечника, сои и рапса составляет менее 40 процентов.

Подпрограмма предусматривает создание не менее 25 новых сортов и гибридов отечественной селекции. Доля импорта должна быть снижена до половины. Планируется, что использовать новые сорта станут не менее 30 процентов хозяйств, выращивающих масличные. Сорта, созданные в рамках подпрограммы к концу 2025 года, будут размещаться на площади не менее 500-550 тысяч га. При этом в 2019 году площади под масличными достигли 14,5 млн га.

По качеству отечественные семена (особенно в сочетании с отечественными средствами защиты растений) не должны уступать импортным. Но стоить будут существенно дешевле благодаря исключению валютной составляющей, надеется исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Однако он опасается, что времени на реализацию подпрограммы может не хватить. Цикл селекции составляет 5-7 лет до момента получения готового продукта, а программа рассчитана только до 2025 года.

Вторая подпрограмма касается улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород. По данным минсельхоза, производство говядины в стране не соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности. Всего в стране производится 1,3-1,4 млн тонн говядины при потребности внутреннего рынка в 1,8-2,3 млн тонн (то есть 12-16 кг на душу населения) в год. При этом доля скота мясных и помесных пород составляет только около 17 процентов, остальная говядина - от молочных и комбинированных пород. Реализация подпрограммы позволит не только сократить долю импорта, но и создать условия для формирования экспортного потенциала отечественной высококачественной говядины, уверены авторы документа. Подпрограмма рассчитана до 2025 года.

В России производится около 450 тысяч тонн говядины (в живом весе) из скота мясных пород. И почти столько же говядины ежегодно завозится из-за рубежа

Значимость вопроса импортозамещения в генетике для мясного скотоводства переоценена: в России достаточно квалифицированных заводчиков с серьезным селекционным потенциалом практически по всем, самым востребованным породам, считает генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. По его оценке, племенного скота в России около 18 процентов от общего поголовья мясного КРС. А вот коммерческих стад для производства недорогой говядины существенно не хватает.

"Надо насытить рынок дешевыми длинными инвестициями, чтобы большое количество предприятий хотело развивать качественные товарные коммерческие стада. Тогда будет спрос на выдающийся скот для развития стада, и рынок можно будет наполнить качественной и недорогой продукцией", - уверен эксперт.