Мишустин - медикам: Благодаря вам удалось пройти испытание коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно благодаря им отечественная система здравоохранения достойно проходит все испытания.

Поздравление опубликовано на сайте кабмина.

День медицинского работника отмечают не только сами медики, но и "миллионы людей у нас в стране", уверен глава правительства.

Он подчеркнул, что весь состав медицинского персонала в РФ - это по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, преданные своей профессии. Врачи, добавил Мишустин, в круглосуточном режиме принимают важнейшие решения, проводят сложнейшие операции, научные исследования, разрабатывают современные лекарства и вакцины.

- Нынешний год для всех нас - год борьбы с опасной коронавирусной инфекцией, - напомнил премьер-министр. - Благодаря вам отечественная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьезные испытания. Помогая пациентам победить тяжелый недуг, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее.

Мишустин поблагодарил врачей за их труд, ответственное отношение к профессиональному долгу и доброту, и с особыми словами благодарности обратился к ветеранам отрасли.