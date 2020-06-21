Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Умерла 18-летняя блогер Настя Тропицель. Об этом сообщила мать погибшей под последним постом в Instagram дочери.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", - говорится в опубликованном сегодня посте.

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости.

Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу. Количество ее подписчиков превышает 1 миллион человек. В информации профиля отмечается, что Настя стала миллионером в свои 15 лет. "Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс", - написано в аккаунте Тропицель.