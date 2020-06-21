На фоне пандемии и протестов в США вырос спрос на оружие и трейлеры

Американцы стали все чаще покупать дома на колесах - в условиях бушующей пандемии многие из них стремятся уехать на отдых подальше от людей. Как передает телеканал NTD, значительно прибавили в популярности и территории для кемпинга.

"Индустрия домов на колесах находится на подъеме, потому что все сидели дома по 60-90 дней. Люди очень устали и хотят на природу. Никто не хочет сидеть в отелях", - рассказал сотрудник одного из магазинов трейлеров Майк Нор. По данным телеканала, темпы роста продаж в этой торговой точке подскочили так, что если все продолжится в том же духе, то уже в следующем месяце все трейлеры будут распроданы.

Однако из-за пандемии и вместе с ней продолжающихся в США массовых протестов резко подскочил спрос на еще один товар - оружие. Особенно это заметно в штате Иллинойс, где в очереди за пистолетами и ружьями выстроилось немало тех, кто никогда раньше их не покупал. "Такое впечатление, что дух времени оказал свое влияние на американцев, и они решили - пора себя защитить. Если у кого-то уже было оружие, они приходили купить побольше патронов. Если у них не было ни того, ни другого, они покупали все сразу", - цитирует телеканал CGTN управляющего одного стрелкового клуба Тома Дорша.

Резко вырос интерес американцев и к тирам. По словам Дорша, в его конторе особой популярностью пользуются специальные курсы подготовки под названием "Как защитить свой дом" или "Тактическая оборона жилья". Группы слушателей набрались всего за сутки. Многие люди действительно переживают, что к ним домой залезут какие-нибудь "плохие парни", которые остались без работы или под шумок решили искать легкой добычи, считает Дорш.