На Украине допустили возможность ракетного удара по Новороссийску

На Украине продолжают строить наполеоновские планы по военному противостоянию с Россией и тешить себя в этом отношении призрачными надеждами. Как раз в таком ключе стоит рассматривать заявление киевского военного эксперта Михаила Жихорова о том, что новая украинская крылатая ракета "Нептун" в теории способна поражать цели в Новороссийске.

"Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря - до кораблей в районе порта Новороссийск", - написал Жихоров в своей статье в издании "Деловая столица".

По его словам, данная ракета разрабатывалась для того, чтобы сдерживать российский Черноморский флот. Эксперт уточняет, что теоретически у Черноморского флота есть все возможности для отражения ракетных атак.

Напомним, 17 июня на украинском государственном полигоне Алибей в Одесской области были впервые произведены испытательные пуски противокорабельной ракеты Р-360 разрабатываемого украинского противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" со штатной боевой частью. Как сообщил военный блог BMPD, был произведен двойной залповый пуск ракет Р-360 по двум морским целям на дистанции 80 км и заявлено, что обе цели были поражены.