Новости

Власти США намерены лишить Болтона доходов от скандальной книги 02:37
На западе Германии установили первый памятник Ленину 01:54
СМИ: Матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен 01:28
СМИ сообщили о теракте в английском Рединге 00:53
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса 00:33
"Краснодар" согласился на перенос матча с "Динамо" 00:09
В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении 00:06
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом 20.06.2020
"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса 20.06.2020
Австрийские СМИ: Путин призывает к ответственности государств 20.06.2020
Музей Победы подготовил новую экскурсию посвященную Дню медицинского работника 20.06.2020
В "автономной зоне" Сиэтла в результате стрельбы погиб человек 20.06.2020
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с "Зенитом" 20.06.2020
В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри 20.06.2020
У футболиста "Динамо" Н’Жи обнаружен коронавирус перед игрой с "Краснодаром" 20.06.2020
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина 20.06.2020
В Москве идет благоустройство парков по программе "Мой район" 20.06.2020
В Симферополе сильный ливень затопил улицы 20.06.2020
В столице выпало до 70 процентов месячной нормы осадков 20.06.2020
Где в России лучше всего будет видно кольцеобразное затмение 21 июня 20.06.2020
Трамп уверен в необходимости наказания Болтона за публикацию мемуаров 20.06.2020
Власти Мурманской области отменят карантин для приезжих 20.06.2020
Звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов уволился из театра 20.06.2020
Под Иваново два человека погибли при пожаре в частном доме 20.06.2020
ЦОДД: Все крупные подтопления в Москве ликвидированы 20.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
21.06.2020 01:54
Рубрика: В мире

На западе Германии установили первый памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину появился в немецком городе Гельзенкирхен на западе страны. Его установили по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ).

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Русист из Болгарии: Власти снесли памятник советской регулировщице

Двухметровая чугунная статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году. МЛПГ приобрела ее и установила, несмотря на противодействие властей, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя партии Петера Вайспфенинг. Статуя возвышается на постаменте, украшенном информацией о Ленине.

Ранее МЛПГ удалось преодолеть сопротивление местной общественности и получить разрешение на открытие первого памятника Ленину на западе Германии. Однако в апреле церемония была перенесена из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы
Косачев: Договор по вооружениям должен отвечать интересам РФ и КНР
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны