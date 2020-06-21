На западе Германии установили первый памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину появился в немецком городе Гельзенкирхен на западе страны. Его установили по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ).

Двухметровая чугунная статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году. МЛПГ приобрела ее и установила, несмотря на противодействие властей, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя партии Петера Вайспфенинг. Статуя возвышается на постаменте, украшенном информацией о Ленине.

Ранее МЛПГ удалось преодолеть сопротивление местной общественности и получить разрешение на открытие первого памятника Ленину на западе Германии. Однако в апреле церемония была перенесена из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса.