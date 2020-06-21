Набирает популярность повторное рефинансирование ипотеки

В России началась новая волна рефинансирования ипотечных кредитов. В ВТБ в мае объем выдачи средств на рефинансированные кредиты вырос в восемь раз в сравнении с тем же периодом прошлого года, а за пять месяцев банк рефинансировал в пять раз больше кредитов.

Причина - общее снижение ставок на рынке, говорит заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. В 2,5 раза увеличилось рефинансирование кредитов в Банке ДОМ.РФ, и спрос на перекредитование постоянно растет, отмечает директор ипотечного бизнеса этого банка Игорь Ларин.

Мало того, пик рефинансирования этого года еще не пройден. "До конца 2020 года прогнозируется новый рекорд минимальных ставок, в связи с чем будет востребовано и рефинансирование", - говорит руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев. По данным ДОМ.РФ доля рефинансирования в выдачах по итогам I квартала составила около 15%. В апреле на фоне ограничительных мер рефинансирование, вероятно, замедлилось из-за сложностей по повторной оценке залога, однако в дальнейшем снижение ставок приведет к росту спроса на этот продукт, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Снижение ставок до исторических минимумов привело к тому, что многие рефинансируют ипотеку повторно. Особых условий для заемщиков, которые рефинансируют кредит повторно, нет. Для банков рефинансирование заемщиков - возможность получить клиента с хорошей платежной дисциплиной.

В среднем ставка рефинансирования сейчас составляет 8,5%, более выгодные предложения, как правило, требуют соблюдения ряда условий. Та разница ставок, при которой имеет смысл задуматься о рефинансировании ипотеки, - это 1,5-2%, говорит руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Так как кроме выгод рефинансирование сопряжено и с рядом затрат. При перекредитовании заемщика ждет три платежа: оценка квартиры (примерно 5 тысяч рублей), госпошлина за регистрацию права собственности (2 тысячи рублей), страховка квартиры и жизни заемщика. Размер страховки индивидуален в каждом случае, но можно вернуть часть суммы за остаток срока.

Некоторые банки еще и вводят комиссии за выдачу кредита, открытие счетов, снижение процентной ставки.

Проводить рефинансирование следует в первые пять-семь лет "жизни кредита", максимум - до середины срока кредита. Так как именно в первые годы ежемесячный аннуитетный платеж максимально состоит из процентов, и лишь небольшая его часть - это основной долг.

В последние же годы жизни кредита, напротив, основная часть суммы ежемесячного платежа - это погашение основного долга, и рефинансирование в этот период не принесет выгоды.