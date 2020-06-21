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21.06.2020 18:07
Рубрика: Экономика

Ставки ушли на второй круг

Набирает популярность повторное рефинансирование ипотеки
Текст: Ирина Жандарова
В России началась новая волна рефинансирования ипотечных кредитов. В ВТБ в мае объем выдачи средств на рефинансированные кредиты вырос в восемь раз в сравнении с тем же периодом прошлого года, а за пять месяцев банк рефинансировал в пять раз больше кредитов.

Причина - общее снижение ставок на рынке, говорит заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. В 2,5 раза увеличилось рефинансирование кредитов в Банке ДОМ.РФ, и спрос на перекредитование постоянно растет, отмечает директор ипотечного бизнеса этого банка Игорь Ларин.

Фото: Pixabay
Минфин сообщил о массовом рефинансировании ипотеки россиянами по ставке 8,7%

Мало того, пик рефинансирования этого года еще не пройден. "До конца 2020 года прогнозируется новый рекорд минимальных ставок, в связи с чем будет востребовано и рефинансирование", - говорит руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев. По данным ДОМ.РФ доля рефинансирования в выдачах по итогам I квартала составила около 15%. В апреле на фоне ограничительных мер рефинансирование, вероятно, замедлилось из-за сложностей по повторной оценке залога, однако в дальнейшем снижение ставок приведет к росту спроса на этот продукт, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Снижение ставок до исторических минимумов привело к тому, что многие рефинансируют ипотеку повторно. Особых условий для заемщиков, которые рефинансируют кредит повторно, нет. Для банков рефинансирование заемщиков - возможность получить клиента с хорошей платежной дисциплиной.

В среднем ставка рефинансирования сейчас составляет 8,5%, более выгодные предложения, как правило, требуют соблюдения ряда условий. Та разница ставок, при которой имеет смысл задуматься о рефинансировании ипотеки, - это 1,5-2%, говорит руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Так как кроме выгод рефинансирование сопряжено и с рядом затрат. При перекредитовании заемщика ждет три платежа: оценка квартиры (примерно 5 тысяч рублей), госпошлина за регистрацию права собственности (2 тысячи рублей), страховка квартиры и жизни заемщика. Размер страховки индивидуален в каждом случае, но можно вернуть часть суммы за остаток срока.

Некоторые банки еще и вводят комиссии за выдачу кредита, открытие счетов, снижение процентной ставки.

Проводить рефинансирование следует в первые пять-семь лет "жизни кредита", максимум - до середины срока кредита. Так как именно в первые годы ежемесячный аннуитетный платеж максимально состоит из процентов, и лишь небольшая его часть - это основной долг.

В последние же годы жизни кредита, напротив, основная часть суммы ежемесячного платежа - это погашение основного долга, и рефинансирование в этот период не принесет выгоды.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков
Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования

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