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21.06.2020 09:27
Рубрика: Общество

Назван простой способ меньше есть

Текст: Михаил Русин
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Человек может снизить количество употребляемой пищи, восстановив чувствительность своих вкусовых рецепторов. Для этого необходимо убрать из рациона продукты, вызывающие так называемую пищевую зависимость.

Фото: iStock
Назван простой способ снизить плохой холестерин без лекарств

Доктор медицинских наук Василий Генералов объяснил в эфире радио Sputnik, что вкусовые рецепторы влияют на чувство насыщения. И если их чувствительность нарушается, может возникнуть потребность есть больше.

На состояние рецепторов могут, в частности, негативно воздействовать продукты-полуфабрикаты. Такая пища способна снизить порог вкусовой чувствительности, а это побуждает человека употреблять эти продукты в большем количестве.

Но если отказаться от подобной пищи, можно восстановить чувствительность рецепторов. Отсутствие в рационе полуфабрикатов и фастфуда будет способствовать очищению рецепторов.

"Надо выходить на естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты", - рекомендует Василий Генералов.

При этом человек сможет не только уменьшить количество употребляемой пищи, но и испытает новые или забытые вкусовые ощущения.

"Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким", - приводит пример Василий Генералов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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